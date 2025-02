Il commissario Ue:: "Allineati con l’Italia su tutte le questioni dei migranti"

"Abbiamo avuto una proficua conversazione con la presidente Meloni e siamo allineati su tutti i temi di cui abbiamo discusso, quindi è stato un dialogo proficuo, un grande giorno a Roma, prima col ministro degli Affari esteri" Antonio Tajani "e ora con la presidente" Meloni. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari interni e alle migrazioni Magnus Brunner (nella foto), al termine dell’incontro con Meloni. Brunner ha avuto anhe un colloquio al Viminale col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Per quanto riguarda la linea italiana sulla definizione di Paesi sicuri, Brunner ha sottolineato che "ne abbiamo parlato, sappiamo ora che il patto su immigrazione e asilo è un’ottima base di partenza e sono molto contento che l’Italia supporti questo pacchetto e la sua implementazione, ma il Patto non è abbastanza, ci sono alcuni pezzi mancanti, come la parte sui rimpatri, e noi stiamo lavorando sulla legislazione a essi relativa che presenteremo molto presto nelle prossime settimane".

"Ne abbiamo discusso anche qui con i rappresentanti italiani e con la presidente Meloni, perché l’Italia è un partner molto importante per noi quando si tratta di affrontare i temi dell’immigrazione in generale, dell’implementazone della nuova legislazione contenuta nel Patto e dell’implementazione della legislazione sui rimpatri", ha concluso.