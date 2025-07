Il centrodestra si incarta sul Veneto. Zaia ruba voti a Lega e Forza Italia

Il nodo è sul tavolo e i leader del centrodestra cercheranno di scioglierlo oggi. Sempre che cause di forza maggiore – leggi l’impossibilità di fischiare la fine della partita senza troppi danni – non consiglino di prendere ancora un po’ di tempo. Matteo Salvini, che ha fretta di chiudere, conferma l’appuntamento a Palazzo Chigi e il menu sul tavolo: le regionali. "Io porto il buon governo della Lega in tanti territori. Non imporrò niente a nessuno, ma soprattutto in Veneto, dove il Carroccio ha 161 sindaci e più di mille amministratori locali, squadra che vince non si tocca". Salvo imprevisti, insomma, il summit ci sarà, ma che riesca a sciogliere quel nodo di Gordio che porta il nome di Luca Zaia è meno facile. I premi di consolazione che gli sono stati offerti finora per la dolorosa sottrazione del quarto mandato sul trono del Veneto non lo hanno soddisfatto. Della presidenza del Sace non sa che farsene, adesso in campo c’è l’Eni ma anche di fronte a quella ipotesi – tutta da verificare – il più veneto tra i veneti storce un po’ il naso. Del resto più volte ha fatto capire di voler restare nella sua regione, difficilmente come candidato sindaco di Venezia (proposta avanzata da qualcuno), essendo di Conegliano (Treviso).

Il grosso problema inizia qui: perché l’idea che l’eterno governatore, effettivamente popolarissimo, ha in mente è quella di mettere in campo una lista per il consiglio regionale con il suo nome a sostegno del candidato del centrodestra magari presentandosi come capolista. Un’ideuzza che terrorizza molti: quella lista rischierebbe di prosciugare i bacini elettorali di tutti i partiti , in particolare di Forza Italia e Lega, anche se pescherebbe pure nelle acque tricolori. Inoltre un eventuale trionfo elettorale lo renderebbe una specie di sovrano ombra. Insomma se c’è una cosa su cui la destra nel Veneto è unita è sbarrare la strada a Luca Zaia. Facile a dirsi, difficilissimo a farsi. Come se non bastasse resta in sospeso il nome del candidato. L’eredità del governatore uscente la vogliono tutti: la vuole Forza Italia, che insiste con Flavio Tosi pur non avendo alcuna possibilità di spuntarla. La vuole FdI, che già assaporava la presidenza: se la premier sembra convinta a lasciare il Veneto alla Lega in cambio dell’impegno a prendersi la Lombardia nel 2028, le sue truppe in regione sono molto meno convinte. Salvini vuole piazzare un suo uomo, Alberto Stefani. La torta veneta la vogliono in tanti però dei voti dispone Zaia. E lui ha in mente il nome di Mario Conte, sindaco di Treviso. Che può vantare come dote un’affidabilità assoluta agli occhi del viceré. Che, non casualmente, esalta l’obbligo di continuità: "Stiamo amministrando il Veneto dal 2010, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È un’eredità che va tutelata, e va tutelato il rapporto che ho instaurato non con i miei elettori ma con tutti i veneti". Questa la disposizione della scacchiera: sperare di risolvere il rebus in un pranzo è a dir poco ambizioso.

Di problema in realtà non c’è solo il Veneto, ce n’è un altro che ha maggiori possibilità di essere risolto nel vertice: l’election day. Zaia insiste: "Il fatto che sei regioni vadano lo stesso giorno a votare a me sembra di buon senso". Non ha tutti i torti, ma è pur vero che ogni governatore ha esigenze politiche diverse. Per il resto, il quadro sembra quasi composto: in Toscana il candidato è Alessandro Tomasi (FdI), mentre in Campania si scalda a bordo campo il viceministro Edmondo Cirielli (FdI), in Puglia il forzista Mauro D’Attis mentre nelle Marche il centrodestra punta al bis del governatore Francesco Acquaroli (FdI).