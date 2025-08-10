Il centrodestra in Veneto. Salvini benedice la lista Zaia: "È un valore aggiunto"

"Un valore aggiunto". Con queste parole Matteo Salvini dà il proprio imprimatur alla lista personale del governatore veneto uscente Luca Zaia, il cui lavoro "eccellente" non va "disperso". L’inversione di rotta del leader del Carroccio è arrivata nel corso della riunione con la Liga veneta. Una mossa che Salvini si augura probabilmente utile ad aumentare la pressione sui partiti alleati, a cominciare da quello della premier Giorgia Meloni che non abdica alle pretese sul governo della Regione, cui la lista eponima del governatore potrebbe sottrarre una fetta di eletti e finanziamenti.

Il rebus veneto rimane comunque irrisolto per il centrodestra, anche il virtù del fatto che la Regione sarà probabilmente l’ultima ad andare al voto a fine novembre, insieme a Campania e Puglia. Ogni decisione sulla candidatura alla presidenza contesa da Lega, col giovane segretario locale e vice federale Andrera Stefani, e FdI, col senatore Luca De Carlo, è perciò rinviata a dopo la pausa estiva.

L’inatteso nullaosta di Salvini alla lista Zaia potrebbe forse mutare il quadro. In apertura della riunione in collegamente il leader non aveva accennato alla questione, rivendicando ovviamente al Carroccio la successione a doge. Dopo che il governatore è intervenuto a spiegare le ragioni anzitutto elettorali della sua iniziativa, Salvini le fatte proprie dando l’imprimatur alla lista. Alla Liga, del resto, sono giunte ben 158 proposte di candidatura, che basterebbero a fare non due, ma ben tre liste: una ufficiale, una personale di Zaia e una degli amministratori locali. Si vedrà.

Resta dirimente per risolvere l’enigma la destinazione futura del governatore, che aspira a un ruolo di governo o sottogoverno (alla guida di aziende partecipate) in attesa delle prossime elezioni dove, prima ancora che al ministero dell’agricoltura che più gli è consono, vagheggia la presidenza di Montecitorio. Non è un caso che dai suoi fedelissimi facciano filtrare l’ipotesi maliziosa di una candidatura di Carlo Nordio, Guardasigilli indipendente a cavallo tra Lega e FdI, al governo del Veneto. Prospettiva che lascerebbe libera l’ambita casella di via Arenula per Zaia. Ma affatto irrealistica dato l’impegno del ministro sulla riforma della giustizia, anche se è vero che Meloni si priverebbe volentieri delle sue gaffe. L’unica spazio destinato ad aprirsi rimane il Turismo, dove Daniela Santanché resiste all’avviso di sfratto della premier, che tra l’altro consentirebbe a Zaia si svolgere un ruolo ufficiale nelle prossime olimpiadi invernali che gli sono tanto care.

Ieri invece è stata ufficializzata la data delle elezioni in Calabria per il 5 e 6 ottobre, esattamente a metà tra il voto nelle Marche del 28 e 29 settembre e quello in Toscana del 12 e 13 ottobre. Consapevole del fatto che la maggioranza delle regioni al voto – Toscana, Campania e Puglia – sono amministrate dal centrosinistra e le Marche contese, il governo si è infatti badato bene da un election day che poteva tramutarsi in una débâcle. Sebbene, con l’aggiunta inattesa del voto calabrese, nel caso in cui nessuna amministrazione cambiasse di colore la maggioranza potrebbe persino festeggiare un inatteso 3 a 3 invece del temuto 4 a 1 diventato 4 a 2.

Sebbene a guardare i numeri delle politiche e le europee la Calabria possa apparire contendibile da campo largo, il realtà l’attivismo del presidente Roberto Occhiuto ha riscosso un discreto consenso e forse neanche il 5 stelle Pasquale Tridico potrebbe intimorirlo. Nelle Marche, invece, l’ex sindaco dem di Pesaro Matteo Ricci contende effettivamente la Regione a Francesco Acquaroli di FdI, la cui azione no ha brillato, tanto da indurre il governo a intervenire con l’estensione della Zona economica speciale.