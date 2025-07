Il caso Marche. Santini sceglie la via del silenzio

Santini tace, ma ha detto che racconterà al momento "opportuno", Ricci ha detto che parlerà fin da subito: due strategie opposte per il cuore di "Affidopoli". Ieri mattina l’interrogatorio di Massimiliano Santini in Procura a Pesaro è durato appena trenta minuti. Secondo l’accusa muoveva i fili del sistema di affidamenti e contributi che ha travolto il Comune di Pesaro. Ieri si è presentato insieme all’avvocata Paola Righetti e ha scelto la linea del silenzio. "Mi sono avvalso della facoltà di non rispondere". Eppure qualcosa, a margine, l’ha detto. Ha liquidato con un secco "no, no" le domande su eventuali contatti con Matteo Ricci. Sulle dichiarazioni pubbliche dell’ex sindaco, oggi eurodeputato e candidato governatore delle Marche, ha glissato: "Ognuno è libero di poter fare qualsiasi dichiarazione, in questo momento io invece non ne voglio rilasciare, a tutela della mia persona". Quanto all’accusa di essere stato "pubblico ufficiale di fatto", Santini ha abbozzato un sorriso: "È una parola un po’ strana. Di fatto non l’ho mai sentita".

Ma la Procura non sembra trovare nulla di vago nel suo ruolo: lo descrive come "regista occulto" del sistema, un uomo capace di muoversi con disinvoltura nei corridoi della burocrazia. Formalmente assunto con un contratto ex art. 90 del Testo unico enti locali nello staff del sindaco, secondo gli inquirenti suggeriva progetti, facilitava affidamenti, indicava beneficiari e orchestrava eventi pubblici, in stretto raccordo con le associazioni "Opera Maestra" e "Stella Polare" di Stefano Esposto, anch’egli rimasto in silenzio davanti ai magistrati sabato scorso. Nell’informazione di garanzia si legge che Santini avrebbe ricevuto, direttamente o indirettamente, 106.924 euro in denaro e altre utilità. "È una ricostruzione fatta dalla Procura", ha commentato lui. "Io ho fiducia nella magistratura, ma anche rispetto del lavoro della Procura. Quindi andiamo avanti e vediamo cosa accadrà. Quando arriverà il momento racconterò".

Una strategia prudente, condivisa dalla sua legale Paola Righetti, madre dell’avvocato Gherardo Saragoni Lunghi che assiste Esposto: "Questo è sicuramente il momento di tacere finché non abbiamo conoscenza piena degli atti di indagine". Strategia opposta, invece, per Matteo Ricci. L’ex sindaco, domani atteso in Procura per il suo interrogatorio, ha già annunciato che parlerà con i magistrati. Nel frattempo, Ricci ha ripreso la campagna elettorale, partendo con il tour Ricci on the beach tra Marina Dorica, Palombina, Falconara e Senigallia. E non ha mancato di polemizzare sui temi nazionali: sull’accordo Usa-Ue sui dazi ha parlato di una sconfitta per l’Europa e per l’Italia e di "danno insostenibile per le nostre imprese". E sulla sanità ha attaccato il centrodestra e il governatore Francesco Acquaroli: "Liste d’attesa infinite, disservizi quotidiani, cittadini costretti a rinunciare alle cure o a spostarsi altrove".