Il caso Europee. Prodi boccia i retroscena: "Autentico sconcerto"

"Autentico sconcerto". Lo dichiara Romano Prodi in merito al clamoroso retroscena del Foglio di ieri, che l’avrebbe voluto boicottato nelle liste dem alle Europee 2024 a opera della leadership del Nazareno. Che per bocca della segretaria Elly Schelin definisce la ricostruzione giornalistica "destituita di ogni fondamento". Giudizio ribadito dal presidente di minoranza del Pd e campione di preferenze nella circoscrizione Nord-Est Stefano Bonaccini, che si dichiara "profondamente amareggiato" dal sospetto di aver boicottato la candidatura del professore.

La ricostruzione firmata da Carmelo Caruso sul Foglio risulta in effetti alquanto paradossale. A cominciare dal fatto che il Pd giammai si sarebbe privato del contributo pressoché milionario di preferenze dell’ex premier e presidente della Commissione, di cui alcune decine di migliaia sicuramente in aggiunta ai consensi di partito. E questo conferma chi ha partecipato in prima persona alla compilazione delle liste: "Mai neanche ventilata una candidatura Prodi". E figurarsi se non sarebbe stata un’opportunità da prendere al balzo.

Il fatto è che il professore ha ormai aperto le ostilità nei riguardi della segretaria Schlein, di cui a suo tempo – correva l’anno 2013 – aveva assecondato il giovanile desiderio di partecipazione politica e voglia di cambiamento all’insegna del movimento Occupy Pd che vedeva in prima fila Pippo Civati, Laura Puppato e, più defilato, Roberto Speranza. Ma l’indirizzo politico impresso al partito dalla segretaria non è per nulla nelle corde di Prodi, che ha sempre preferito Bonaccini e ultimamente ha aperto le ostilità nei riguardi della gestione schleiniana imputata di sconfessare la vocazione maggioritaria originaria del Pd in favore di una ripartizione dei compiti con M5s, Avs e mutilata gamba centrista che comunque drena voti dem.

In più la ricostruzione sul Foglio ha chiamato in causa i sentimenti personali del professore, alludendo a una sua volontà di tornare nell’agone parlamentare europeo per mitigare il lutto dopo la perdita della moglie Flavia. Il che ha comprensibilmente fatto infuriare Prodi, che nella sua replica stigmatizza "il senso di volgarità provato dinanzi alla descrizione di sentimenti personali che non sono mai stati e che non saranno mai oggetto di interesse pubblico". Sostenendo che "ogni misura è superata quando si arriva a strumentalizzare le vicende dolorose di una vita sulle quali io stesso ho sempre mantenuto un profondo riserbo". Concetto a cui si allineano le dichiarazioni di Schlein e Bonaccini.

In vista del referendum, il professore pizzica un Foglio paladino delle ragioni del garantismo giudiziario proprio sulla verifica deontologica delle fonti accusatorie dell’informazione. Un cortocircuito che, secondo fonti informate interne ai dem, sarebbero probabilmente frutto di suggestioni da Transatlantico divulgate con profusione di fantasia da qualche intemperante esponente defezionato da Energia popolare e presa in eccessiva considerazione a scapito della dovuta verifica.

Cosimo Rossi