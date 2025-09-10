Mercoledì 10 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l'ora dell'incertezza
Politica
PoliticaIl caso del generale Almasri. Nuova polemica su Nordio. Indagata capo di gabinetto
10 set 2025
ELENA POLIDORI
Politica
Il caso del generale Almasri. Nuova polemica su Nordio. Indagata capo di gabinetto

Secondo la Procura di Roma, Giusi Bartolozzi avrebbe reso false testimonianze. La solidarietà del ministro: "Ha agito con correttezza e mi ha sempre informato".

Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stata iscritta dalla Procura di Roma come indagata per il reato di false dichiarazioni al pm, a seguito delle informazioni rilasciate al Tribunale dei Ministri e ritenute mendaci, nell’ambito di una parte della inchiesta sul caso Almasri, che vede il guardasigilli indagato per omissione di atti di ufficio e favoreggiamento. Per lui, per il capo del Viminale, Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano la Procura di Roma ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere, ma per Bartolozzi la questione è apparsa subito delicata, per quando il suo ruolo nella vicenda del comandante libico accusato di crimini contro l’umanità, arrestato in Italia e poi riportato a Tripoli con un volo dei servizi, fosse fin da subito considerato centrale. La versione di Bartolozzi è stata definita "inattendibile" e "mendace", di qui l’iscrizione al registro degli indagati.

Oggi la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera discuterà dell’eventualità di estendere anche a Bartolozzi lo ‘scudo’ dell’immunità prevista per i ministri, anche se non è previsto un vero e proprio punto di discussione all’ordine del giorno della riunione, ma intanto la questione crea fibrillazione nella maggioranza e non solo.

"Massima solidarietà", ha commentato Nordio alla notizia, ribadendo la difesa della sua dirigente portata avanti in questi mesi: "Esprimo la mia piena e incondizionata solidarietà al mio Capo di Gabinetto. La dottoressa Giusi Bartolozzi – mette nero su bianco il ministro – ha sempre agito nella massima correttezza e lealtà, informandomi tempestivamente ed esaurientemente delle varie fasi della vicenda Almasri e di tutti gli aspetti ad essa relativi. Sulla base di questi ho fondato le mie valutazioni". Parole identiche a quelle pronunciate dopo la richiesta di autorizzazione. "Tutte le sue azioni – disse – sono state esecutive dei miei ordini".

Già allora, dunque, il ministro si assunse la "responsabilità politica e giuridica" su quanto avvenuto nel gennaio scorso dopo il fermo a Torino del generale libico e aggiunge che l’eventuale incriminazione di Bartolozzi sarebbe stata una "strumentalizzazione politica della giustizia". Nel documento di circa 100 pagine, i pm affermano che la versione fornita dalla Bartolozzi "è intrinsecamente contraddittoria", perché da un lato dice di aver informato il ministro subito dopo aver avuto la notizia dell’arresto di Almasri e dall’altro di non aver ritenuto opportuno sottoporgli la bozza fatta dai tecnici per rispondere alle richieste in merito al fermo.

L’opposizione è critica: "Il caso Almasri rischia di diventare il Watergate italiano: mina la credibilità delle istituzioni e mette in discussione il rispetto stesso dello Stato di diritto – attacca Angelo Bonelli (Avs) – Liberare un criminale assassino, stupratore, non solo è stato un atto contro la legge del governo Meloni, ma contro la dignità dell’Italia e la morale pubblica".

