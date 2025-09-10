Il caso del generale Almasri. Nuova polemica su Nordio. Indagata capo di gabinetto

Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stata iscritta dalla Procura di Roma come indagata per il reato di false dichiarazioni al pm, a seguito delle informazioni rilasciate al Tribunale dei Ministri e ritenute mendaci, nell’ambito di una parte della inchiesta sul caso Almasri, che vede il guardasigilli indagato per omissione di atti di ufficio e favoreggiamento. Per lui, per il capo del Viminale, Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano la Procura di Roma ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere, ma per Bartolozzi la questione è apparsa subito delicata, per quando il suo ruolo nella vicenda del comandante libico accusato di crimini contro l’umanità, arrestato in Italia e poi riportato a Tripoli con un volo dei servizi, fosse fin da subito considerato centrale. La versione di Bartolozzi è stata definita "inattendibile" e "mendace", di qui l’iscrizione al registro degli indagati.

Oggi la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera discuterà dell’eventualità di estendere anche a Bartolozzi lo ‘scudo’ dell’immunità prevista per i ministri, anche se non è previsto un vero e proprio punto di discussione all’ordine del giorno della riunione, ma intanto la questione crea fibrillazione nella maggioranza e non solo.

"Massima solidarietà", ha commentato Nordio alla notizia, ribadendo la difesa della sua dirigente portata avanti in questi mesi: "Esprimo la mia piena e incondizionata solidarietà al mio Capo di Gabinetto. La dottoressa Giusi Bartolozzi – mette nero su bianco il ministro – ha sempre agito nella massima correttezza e lealtà, informandomi tempestivamente ed esaurientemente delle varie fasi della vicenda Almasri e di tutti gli aspetti ad essa relativi. Sulla base di questi ho fondato le mie valutazioni". Parole identiche a quelle pronunciate dopo la richiesta di autorizzazione. "Tutte le sue azioni – disse – sono state esecutive dei miei ordini".

Già allora, dunque, il ministro si assunse la "responsabilità politica e giuridica" su quanto avvenuto nel gennaio scorso dopo il fermo a Torino del generale libico e aggiunge che l’eventuale incriminazione di Bartolozzi sarebbe stata una "strumentalizzazione politica della giustizia". Nel documento di circa 100 pagine, i pm affermano che la versione fornita dalla Bartolozzi "è intrinsecamente contraddittoria", perché da un lato dice di aver informato il ministro subito dopo aver avuto la notizia dell’arresto di Almasri e dall’altro di non aver ritenuto opportuno sottoporgli la bozza fatta dai tecnici per rispondere alle richieste in merito al fermo.

L’opposizione è critica: "Il caso Almasri rischia di diventare il Watergate italiano: mina la credibilità delle istituzioni e mette in discussione il rispetto stesso dello Stato di diritto – attacca Angelo Bonelli (Avs) – Liberare un criminale assassino, stupratore, non solo è stato un atto contro la legge del governo Meloni, ma contro la dignità dell’Italia e la morale pubblica".