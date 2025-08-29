I volontari in azione:: "Il nostro obiettivo è instaurare un dialogo con i consumatori"

Venerdì 29 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Politica
29 ago 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Politica
Non la semplice consegna di uno strumento, ma la possibilità di "instaurare un legame, creando il primo contatto tra operatore di strada e consumatore". Una maniera, insomma, "per intercettare chi è fragile, ipotizzando percorsi di inserimento sociale o di riduzione del danno". Questo il cuore della distribuzione delle 300 pipe in alluminio per la consumazione di crack a Bologna, che vede in prima linea gli operatori di strada di Fuori Binario, ex unità di strada in via Carracci, e Asp Città di Bologna.

L’iniziativa partirà "nei prossimi giorni – affermano Giovanni Armellini, educatore di Fuori Binario-In Strada, e Annamaria Nicolini, responsabile dei servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta di Asp –. La consegna potrà avvenire sia in strada sia allo sportello di Fuori Binario. Chi si rivolge a noi, è di norma una persona che già conosciamo, mentre per strada la possibilità di aggancio sarà maggiore e la possibilità di instaurare un rapporto sarà diversa". In entrambi i casi, i consumatori dovranno compilare un questionario.

L’obiettivo è di "creare un aggancio per intraprendere un percorso di accompagnamento che prevede diversi interventi con i servizi del Sert – continuano –. Con la sperimentazione, abbiamo intercettato circa 40 persone e ora contiamo di avvicinare almeno 150 persone, per le quali la sostanza primaria è il crack". E sul profilo dei consumatori: "La fascia d’età si sta abbassando: si avvicinano al crack ragazzi tra i 20 e i 25 anni e le donne sono in forte aumento".

