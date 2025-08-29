I volontari in azione:: "Il nostro obiettivo è instaurare un dialogo con i consumatori"

Non la semplice consegna di uno strumento, ma la possibilità di "instaurare un legame, creando il primo contatto tra operatore di strada e consumatore". Una maniera, insomma, "per intercettare chi è fragile, ipotizzando percorsi di inserimento sociale o di riduzione del danno". Questo il cuore della distribuzione delle 300 pipe in alluminio per la consumazione di crack a Bologna, che vede in prima linea gli operatori di strada di Fuori Binario, ex unità di strada in via Carracci, e Asp Città di Bologna.

L’iniziativa partirà "nei prossimi giorni – affermano Giovanni Armellini, educatore di Fuori Binario-In Strada, e Annamaria Nicolini, responsabile dei servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta di Asp –. La consegna potrà avvenire sia in strada sia allo sportello di Fuori Binario. Chi si rivolge a noi, è di norma una persona che già conosciamo, mentre per strada la possibilità di aggancio sarà maggiore e la possibilità di instaurare un rapporto sarà diversa". In entrambi i casi, i consumatori dovranno compilare un questionario.

L’obiettivo è di "creare un aggancio per intraprendere un percorso di accompagnamento che prevede diversi interventi con i servizi del Sert – continuano –. Con la sperimentazione, abbiamo intercettato circa 40 persone e ora contiamo di avvicinare almeno 150 persone, per le quali la sostanza primaria è il crack". E sul profilo dei consumatori: "La fascia d’età si sta abbassando: si avvicinano al crack ragazzi tra i 20 e i 25 anni e le donne sono in forte aumento".

