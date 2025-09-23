I tormenti del centrodestra. Candidature ancora in alto mare

Da Pontida è uscita una fotografia della Lega divisa tra diverse anime, fatto che certo non aiuta nella soluzione del problema delle candidature alle regionali, soprattutto sul fronte del Veneto che sembra davvero il nodo politico senza la soluzione del quale la maggioranza farà fatica a trovare la quadra anche per le altre regioni.

Il generale Vannacci ha blindato la candidatura di Alberto Stefani, ma lo ha fatto da un pulpito di "opposizione", mentre il grido di Luca Zaia, ‘doge’ incontrastato della Regione per tre mandati, è invece subito suonato come una minaccia nella maggioranza: "Se il candidato sarà della Lega, sarà Alberto Stefani. Se non sarà della Lega sarà un problema", ha dichiarato. "Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista – ha sottolineato ancora – non è lesa maestà per la maggioranza, ma una richiesta legittima per dare continuità all’amministrazione". E alla fine anche Salvini, pur senza fare pressione diretta sugli alleati, ha giocato sulla suggestione di un futuro del Veneto sempre a trazione Carroccio: "Non imponiamo niente a nessuno, ma spero che l’anno prossimo Stefani venga con la maglietta di San Marco a salutare il popolo di Pontida. Sarebbe il governatore più giovane d’Italia".

Dunque la Lega prova a resistere sulle Regioni che già governa. Perché, nel caso in cui il Veneto dovesse restare in quota Lega, poi s’imporrebbe un cambio di passo in Lombardia: il partito meloniano di maggioranza relativa non ha alcuna intenzione di restare senza il governo di almeno una regione del Nord. Motivo per cui il segretario della Lega lombarda, Massimiliano Romeo, è stato costretto a ripetere che sia il Veneto sia la Lombardia "devono restare alla Lega". Ecco, quindi, perché sempre Zaia, prima di sciogliere le riserve su una sua lista personale, aspetta di vedere la decisione che verrà presa sul candidato: "Non c’è ancora nulla di nuovo sotto al sole", ha detto, frase che ha lasciato inquietudine negli alleati, che non vedono di buon occhio una lista del governatore ‘drenante’ voti ai partiti alleati.

In zona Fratelli d’Italia, si fa finta che il problema non esista. La premier "non ha ancora deciso", scuotono la testa i suoi. Pure nel partito della premier c’è chi scommette che il candidato, alla fine, rimarrà alla Lega. Ma con il passare delle settimane lo scenario si fa sempre più incerto e complesso, visto che sul tavolo si sarebbe aggiunta (o meglio c’è stata fin dall’inizio, come raccontano i bene informati) la trattativa sulla legge elettorale, questione spinosissima che sta erodendo in modo preoccupante il clima, tanto che ieri è arrivata addirittura la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a gettare acqua sul fuoco: "Siamo una coalizione molto unita e coesa, governiamo da decenni e quindi troveremo la quadra. Non abbiamo nessun tipo di preoccupazione non c’è una gara e candideremo il migliore per vincere". Dentro Forza Italia, però,non hanno la stessa tranquillità, anzi: "Ognuno ha le sue idee nella coalizione di centrodestra – dice Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vicecapogruppo vicario alla Camera – la coalizione sta ragionando, non esistono quote nel centrodestra e non esistono discendenze monarchiche che valgono per sempre. Se in Veneto c’è stata finora la Lega non sarà automatico che verrà ricandidato un esponente della Lega. Potrebbe essere così, ma potrebbe anche essere di FdI o di FI". In ogni caso "c’è tempo", la sintesi, dicono tutti, "si farà".