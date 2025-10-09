I santi Francesco e Caterina. L’ingorgo delle due feste. Il Colle: "Rivedere la legge"

Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, recita un vecchio adagio, ma l’antico consiglio non è stato evidentemente preso in considerazione dal Parlamento nell’entusiasmo di voler ridare a San Francesco quel che, in qualche modo, gli spettava di diritto: una festa nazionale. Già, ma quale? Soprattutto: cos’è il 4 ottobre in Italia? È la festa nazionale del poverello di Assisi o la solennità civile di Santa Caterina da Siena? Bella domanda. Perché, al momento, non è nell’uno nè l’altro. È – però, questo sì – un bel pasticcio. Ingenerato dalla legge approvata dalle Camere, che istituisce il 4 ottobre come festa nazionale e che ha fatto scattare i rilievi del Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato comunque la legge, perché, ha precisato, i rilievi messi in evidenza "non riguardano profili di natura costituzionale", ma ha scritto una lunga lettera ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, per dire che, al di là del caso San Francesco che va approfondito, le leggi devono essere chiare e non generare equivoci.

Allo stato attuale, invece, la confusione in materia di santi e festività è grande perché, osserva Mattarella, "con due diverse disposizioni normative si prevede che, con riferimento ai due santi, vengano celebrati sostanzialmente i medesimi valori, nello stesso giorno, ma con un diverso regime". Insomma, il 4 ottobre non può essere due cose insieme, perché gli effetti di festa nazionale e di solennità civile sono diversi. Tanto per fare un esempio, il fatto che sia solennità civile prevede una serie di attività nelle scuole per promuovere i "valori universali" di cui entrambi i santi in questione sono simbolo. Ma quali attività se quel giorno a causa della festa nazionale le scuole saranno chiuse? Insomma la legge va corretta ("la normativa che disciplina le due ricorrenze richiede interventi correttivi volti a coordinare tra di loro i due testi normativi") e spetta al Parlamento farlo.

Il discorso, però, è più largo e Mattarella ci tiene a ribadirlo nel segno di quella leale collaborazione che già si è vista tra gli uffici legislativi del Colle e quelli di Palazzo Chigi su alcuni particolari provvedimenti, come ad esempio il decreto flussi. Nei dieci anni e mezzo di mandato al Quirinale, d’altra parte, Mattarella ha promulgato diverse leggi accompagnando la firma a "rilievi" in cui sottolineava "criticità" riscontrate nei testi dei provvedimenti approvati dal Parlamento, o dei decreti varati dal governo. E va anche ricordato quando, poco meno di un anno fa, incontrando gli studenti, lo stesso Mattarella spiegò: "Più volte mi è successo di promulgare una legge che non condivido. Che ritengo sbagliata, anche inopportuna. Ma è stata approvata dal Parlamento, dalla Camera e dal Senato, e io ho il dovere di promulgarla. Soltanto in un caso posso non farlo: quando rilevo che in quella legge, in quel testo approvato dalle Camere vi sono evidenti contrasti con la Costituzione, evidenti incostituzionalità".

È quanto è successo nel 2017, quando Mattarella non firmò la legge sulle mine antiuomo. Il 27 ottobre di quell’anno, era in carica il governo Gentiloni, il Capo dello Stato chiese al Parlamento una "nuova deliberazione" perché il provvedimento presentava "profili di evidente illegittimità costituzionale", in particolare sulle sanzioni penali e la disparità di trattamento per alcuni soggetti coinvolti dalla legge stessa.