I premi Nobel uniti: "Stop ai conflitti"

Cinquantuno premi Nobel hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato tra Russia e Ucraina e nella Striscia di Gaza, in una lettera indirizzata agli organismi internazionali e ai leader religiosi mondiali, in vista dell’apertura delle Olimpiadi in Francia. Pubblicata dalla testata russa d’inchiesta Novaya Gazeta, diretta dal premio

Nobel per la Pace Dmitri Muratov (foto), la lettera-appello chiede "il cessate il fuoco, lo scambio di prigionieri, la liberazione degli ostaggi e l’avvio di colloqui di pace" nei due conflitti in corso.

La lettera è indirizzata alle parti in conflitto, a papa Francesco, il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, il Dalai Lama, l’Onu, il Parlamento europeo, al Consiglio d’Europa e ai rappresentanti dell’islam e dell’ebraismo.

È stata firmata da

Nobel per la Chimica, l’Economia, per la Letteratura e la Medicina; tra i firmatari figurano la scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievich, la giornalista filippina Maria Ressa e lo stesso Muratov. L’appello sottolinea che attualmente nel mondo sono in corso almeno 55 conflitti armati e che le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina "si sono ripercosse in diversi Paesi, provocando un peggioramento della fame in Africa, una crisi migratoria e portando tonnellate di sostanze nocive rilasciate durante ogni bombardamento".