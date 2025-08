I nodi del centrodestra. Cirielli e D’Attis in pole. Zaia ora vuole il Turismo

"Se ne riparla sicuramente dopo Ferragosto", confidano dalle Venezie e confermano da Roma. Anche perché le elezioni regionali per la successione al leghista Luca Zaia nella Regione contesa tra Fratelli d’Italia e Carroccio si svolgeranno presumibilmente a fine novembre, se non inizio dicembre. La partita è dirimente non solo in relazione agli equilibri di colazione e i destini delle leadership personali, che vedono incrociarsi in primo luogo le lame di Zaia e del leader leghista Matteo Salvini, ma nondimeno in merito al modello di centodestra conservatore di governo che Giorgia Meloni si sforza non senza fatiche e contraddizioni di propugnare nel contesto europeo.

IDEA DI EUROPA

La presidenza del Veneto è anzitutto contestata dalla Lega di Salvini e Zaia e il partito della premier, sempre più insofferente dall’alto dei propri consensi che sfiorano il 30 per cento rispetto al fatto che non governa nessuna delle grandi regioni ricche e produttive del settentrione. Difatti il patto politico dovrebbe sancire che la Lombardia, dopo le due legislature del leghista Attilio Fontana, nel 2028 dovrebbe essere appannaggio di Fratelli d’Italia. Ma nella politica contemporanea si tratta quasi di ere geologiche. Ragion per cui sull’amministrazione di governo del ricco e operoso Veneto lasciato in eredità dall’efficiente e popolare amministrazione Zaia sono rivolte le mire di tutta la colazione. Che non guarda solo al ruolo di governatore, ma anche ai potenti, remunerati e remunerativi assessorati. D’altra parte il Veneto di Zaia, tutt’altro che disintessato alle munifiche prebende europee su agricoltura e nonsolo, è un modello di governo ai sensi dell’europeismo molto più che dello scetticismo sovranista. E questa è la partita vera nella Lega e nel centrodestra.

OGGI IL VERTICE

Oggi i leader del centrodestra si dovrebbero incontrare ad Ancora per sostenere la ricandidatura del presidente Francesco Acquaroli di FdI. E sarà l’occasione per fare il punto sulle regioni. Ma non per chiudere la partita veneta, destinata a detta degli addetti ai lavori ad essere rimanda a dopo la pausa estiva di Ferragosto. Per il resto, trattandosi perlopiù di sfide quasi senza speranza, il quadro è quadro è sostanzialmente definito. Stante la conferma di Acquaroli nella Marche, in Toscana sarà il sindaco FdI di Pistoia Alessadro Tomasi a sfidare il governatore dem Eugenio Giani; in Campania dovrebbe essere il viceministro degli esteri di FdI Edmondo Cirielli a sfidare il 5 selle Roberto Fico; in Puglia invece toccherebbe all’abbastanza ignoto deputato azzurro Mauro D’Attis la sfida improbabile, per non dire impossibile, contro l’ex sindaco dem di Bari Antonio Decaro. La Val d’Aosta invece decide la presidenza dopo il voto.

IL FUTURO DI ZAIA

Resta dirimente per la coalizione di governo il caso veneto. E ancor più trovare un destino al presidente uscente Zaia, la cui minaccia di lista personale rischia di sottrarre un numero considerevole di suffragi (intorno al 30% almeno), eletti e relative prebende agli alleati. La questione è gravida di implicazioni. Se da un lato Meloni guarda con favore al governatore, che ha favorito la crescita di FdI in Veneto, dall’altro Salvini vorrebbe lasciarlo senza remunerazioni. Al dunque però è impossibile che si risolva la vicenda senza una collocazione per Zaia. E la sola collocazione plausibile è quella al ministero del Turismo, dove la premier non vede l’ora di rimuovere Daniela Santanchè e il governatore potrebbe farsi lustro delle Olimpiadi invernali che ha fortemente voluto. Non che FdI lo possa concedere gratis, ma nemmeno per la presidenza veneta a scapito della Lega, semmai per un parco di potenti assessori.

Cosimo Rossi