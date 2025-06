I governatori preferiti. Il secondo mandato premia Zaia e Fedriga. Terza l’umbra Proietti

Premiato chi è favorevole al terzo mandato, bocciato dalla Corte costituzionale. Luca Zaia e Massimiliano Fedriga (nella foto), i presidenti di Veneto e Friuli-Venezia Giulia si confermano i governatori più apprezzati: secondo un sondaggio Swg il ‘doge’ è stato promosso dal 70% degli intervistati, mentre il collega di Trieste incassa un 64%. Segue, con il 53%, la neoeletta in Umbria Stefania Proietti, seguita da Roberto Occhiuto col 52%. Il sondaggio premia l’esperienza, a valorizza anche governatori più freschi, persino le new entry. Terza è infatti Stefania Proietti dell’Umbria, di centrosinistra, eletta a novembre. Dietro Proietti, c’è il calabrese Roberto Occhiuto con il 52%, primo tra i governatori del Sud e primo tra i presidenti FI. Stessa percentuale di gradimento per De Luca, quinto, seguito da Eugenio Giani della Toscana, col 47%. Dietro di lui un altro dem, il neoeletto in Emilia-Romagna Michele de Pascale. Segue in graduatoria Alberto Cirio (FI, Piemonte) con il 42%. C’è poi Vito Bardi (FI, Basilicata) al 39% come Marco Bucci (centrodestra, Liguria). Al 37% troviamo Alessandra Todde, la governatrice M5s della Sardegna. Dietro Todde c’è Francesco Acquaroli (FdI, Marche). Più in basso Attilio Fontana, della Lombardia (35%). Stesso valore per Michele Emiliano (Pd, Puglia). Il terzetto di coda: stabile Marco Marsilio (FdI, Abruzzo) al 35%, penultimo Francesco Rocca (FdI, Lazio) al 31%. Ultimo, a distanza, è Renato Schifani: il governatore FI della Sicilia è al 25%, in calo del 2%.