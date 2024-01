I fondi per l’alluvione. Asse Meloni-von der Leyen. In arrivo 1,2 miliardi di euro

Altri soldi per l’emergenza alluvione in Romagna e parte delle regioni Marche e Toscana: 1,2 miliardi dal Pnrr. Più altre risorse in arrivo. Questo è l’esito dell’incontro a Forlì tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. La premier italiana e la presidente della Commissione europea sono partite insieme dall’aeroporto della città romagnola, una delle più colpite dall’alluvione dello scorso maggio, per poi dirigersi in municipio: lì hanno tenuto un incontro a porte chiuse di circa 50 minuti, dopo il quale hanno sottolineato davanti alle telecamere l’importanza delle risorse stanziate. Meloni ha rivendicato i "risultati importanti costruiti insieme", ringraziando von der Leyen per la sua "grande serietà": dopo aver elencato i fondi stanziati dal Governo al commissario Francesco Paolo Figliuolo, ha fatto riferimento a "risorse aggiuntive" dal Pnrr, "risposte concrete". Ha rivendicato un obiettivo difficile, ma "doveroso, in un mutato contesto": ovvero, la revisione del Pnrr (era presente il ministro Raffaele Fitto, accompagnato dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami). Von der Leyen ha confermato che l’Italia è nei tempi, con metà delle risorse già erogate.

Insieme, le due leader d’Italia ed Europa avevano sorvolato la Romagna alluvionata pochi giorni dopo il disastro. La presidente Ue ha ricordato quei momenti: "Fango, fango, fango", ha scandito. "Non dimenticherò mai le devastazioni che ho visto. Ma neanche la fenomenale solidarietà, la voglia di aiutarvi l’un l’altro". E ha promesso: "Vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi. Faremo ancora di più". C’è infatti il contributo aggiuntivo del Fondo di Solidarietà: 500 milioni, una parte dei quali va proprio alla Romagna. Poi Ursula ha concluso con una frase metà in dialetto e metà in italiano: "Tin bota – ovvero ‘tenete duro’ in romagnolo, espressione che aveva già utilizzato nella sua precedente visita –. L’Europa rimane con voi". Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, padrone di casa, l’ha definita "una giornata storica". A esplicitare simbolicamente la passione della von der Leyen per la Romagna, un altro ricordo: la piadina. Conoscendo il suo ‘debole’, il Comune di Forlì ne ha donate dieci sia a lei che a Giorgia Meloni. "La mangerò appena salirò in aereo", ha confessato Ursula al sindaco.

Le due presidenti hanno avuto modo di incontrare, all’aeroporto di Forlì, cinque rappresentanti del comitato alluvionati. Altri hanno manifestato in piazza, nonostante pioggia e freddo: duecento persone per gli organizzatori (tra i quali Cgil e Anpi), mentre fonti di centrodestra minimizzano il numero a meno della metà.

Giorgia e Ursula sono parse in perfetta sintonia tra loro: annuivano e sorridevano l’una alle parole dell’altra. Von der Leyen ha annunciato la sua presenza al vertice Italia-Africa, a Roma a fine mese; Meloni ha sottolineato che è stata tra le prime a capire la nuova strategia italiana sull’immigrazione. Meloni, in mattinata, era stata accolta dal governatore Stefano Bonaccini a Bologna, in Regione Emilia-Romagna, per la firma dell’intesa su 588 milioni di fondi di sviluppo e coesione (l’Fsc che presto o tardi firmeranno tutte le Regioni) provenienti dalla Ue, ma distribuiti tra voci di spesa in base a un accordo con il governo. La quota maggiore di risorse, circa 480 milioni di euro, servirà per ulteriori interventi sul fronte del contrasto e della prevenzione del dissesto idrogeologico, per il potenziamento delle infrastrutture viarie, il rafforzamento dell’edilizia universitaria, la realizzazione di spazi per la formazione terziaria, la qualificazione degli impianti sportivi, la rigenerazione urbana. Sono "risorse importanti concentrate su pochi obiettivi strategici, sono molto fiera di questo lavoro", ha detto il premier a margine della firma del protocollo. Siparietti con Bonaccini, che è incappato in una gaffe dal palco, finita tra applausi e risate. Parlando del commissario sull’Expo di Osaka del 2025, lo ha chiamato "Vannacci", come l’ufficiale dell’esercito autore del contestato bestseller ‘Il mondo al contrario’ e non Vannati. "È una bella giornata – ha detto il governatore –. Noi lavoriamo molto e ci lamentiamo poco, ma abbiamo bisogno anche dello Stato".

