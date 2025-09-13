I candidati che mancano. Lega in pressing. Polemica con Forza Italia

Acque sempre più agitate nella maggioranza sul fronte delle regionali. Fratelli d’Italia e Forza Italia continuano a mettere un freno al pressing della Lega affinché si arrivi "immediatamente" all’indicazione dei candidati alle regionali in Puglia, Campania e Veneto.

Il segretario della Lega pugliese, Roberto Marti, salviniano di ferro, ha criticato Tajani, sostenendo che il segretario forzista "sbaglia" a prendere tempo, denunciando una "situazione politica del centrodestra in regione al limite dello psicodramma". "Voglio essere chiaro sotto questo punto di vista", è stata la pronta risposta di Tajani: "Per Forza Italia non ci sono problemi. Credo che la Lega debba risolvere alcuni problemi e appena vorrà siamo pronti a discutere e trovare i candidati unitari sia per Veneto, Campania e Puglia". Aggiungendo che, per Puglia e Campania, serviranno candidati civici "e poi si vedrà in Veneto cosa fare". Il nodo è sempre nell’individuazione del candidato alla successione di Luca Zaia che la Lega ha prenotato per il 32enne vice di Salvini, Alberto Stefani.

Prendono tempo anche i meloniani. "Ci stiamo mettendo più tempo perché vogliamo trovare i candidati migliori", è il refrain che arriva dai vertici di FdI, per bocca di Arianna Meloni. Dal canto suo, Giovanni Donzelli, che al dossier lavora da mesi, ha tenuto a precisare come non sarà il risultato delle elezioni nelle Marche (la riconferma o meno del meloniano Francesco Acquaroli) a influenzare la scelta dei candidati nella altre Regioni. Il voto "non sarà un banco di prova per il governo", ha anche garantito il responsabile organizzativo di FdI. "Le partite sono tutte aperte", ha continuato: "Il centrosinistra ha detto che avrebbe vinto 6 a 1. Vedremo. Se faranno 6 a 1, avranno ragione e se non lo faranno dovranno ammettere di aver perso".

Gli occhi dei partiti di centrodestra sono puntati anche su una Regione che andrà al voto molto più avanti, nella primavera del 2028, ovvero la Lombardia, attualmente governata dal leghista Attilio Fontana che i meloniani vorrebbero affidare al capodelegazione di FdI a Strasburgo Carlo Fidanza, anche se il diretto interessato considera "prematura" questa ipotesi. D’altronde, se la Lega dovesse tenersi la candidatura in Veneto, sta nelle cose che a FdI spetterebbe quella in Lombardia.

Intanto, s’infiamma la campagna elettorale nelle Marche con il dem Matteo Ricci che manda a dire al presidente uscente Acquaroli, che "dalla loro parte c’è il potere, mentre dalla nostra l’entusiasmo che cresce". "La nostra campagna elettorale popolare sarà fondamentale per la vittoria", l’affondo del candidato del campo largo che accusa il rivale di centrodestra di "nascondersi dietro alla maschera di Meloni".

Infine, due storie che arrivano dalla Toscana, dal collegio di Prato a quello di Pisa, che agitano FdI e Pd, a poche ore dalla chiusura delle liste per le regionali del 12 e 13 ottobre. A Prato, i meloniani sono alle prese con le conseguenze del ricatto a luci rosse nei confronti dell’ex capogruppo in Consiglio comunale Tommaso Cocci. Foto intime e lettere minatorie per "invitarlo" a fare marcia indietro, mentre per il Pd il caso è invece a Pontedera e si chiama Sonia Luca: l’esclusione dell’assessora comunale dalle liste per il collegio di Pisa, decisa dalla Direzione regionale, ha scatenato una rivolta, con l’autosospensione dei vertici dem locali. Giani ha fatto sapere di averle proposto un posto, rifiutato, nella ‘lista del presidente’, mentre ieri era stata Katia Lazzereschi a provare a togliere dall’imbarazzo il Pd annunciando di ritirare la propria candidatura in favore proprio di Sonia Luca. Ma senza successo.