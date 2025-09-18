I 100 anni di Merloni. L’elogio di Mattarella:: "Storia di successo"

FABRIANO (Ancona)L’inaugurazione di una nuova fabbrica, quella che gli americani (Whirlpool) hanno comprato e poi dismesso poco dopo. Lo sviluppo e produzione nella stessa dei prodotti più innovativi (scaldacqua elettrici di ultima generazione) anche grazie all’intelligenza artificiale nel territorio dove l’azienda è nata. Così Ariston Group ieri, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni ha celebrato il centenario della nascita di Francesco Merloni, seconda generazione di una famiglia di imprenditori fabrianesi che, pur essendo ormai Ariston gruppo globale proiettato nel mondo, continua a potenziare gli stabilimenti italiani e marchigiani.

Per l’occasione ieri nel nuovo stabilimento di Ariston Group, ad Albacina, frazione di Fabriano, sono arrivati oltre alle massime cariche dello Stato anche big della politica, della finanza e dell’imprenditoria. Con la presidente del consiglio Giorgia Meloni c’erano i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto. Ma c’erano anche l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, il presidente di Generali, Andrea Sironi, il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, banchieri ed ex: Pietro Sella, Alessandro Profumo e Flavio Valeri.

Folta la delegazione di uomini della finanza. Tra gli imprenditori, Bernabò Bocca, Fabrizio Di Amato, Giancarlo Abete. E poi gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Giuliano Amato ed Enrico Letta e Romano Prodi. Non sono voluti mancare anche il governatore Francesco Acquaroli e il suo sfidante alle prossime regionali Matteo Ricci. Ben 500 milioni di euro di investimenti di qui al 2028, di cui la metà in ricerca e sviluppo e una larga fetta nelle Marche, in provincia di Ancona. "Francesco Merloni e Ariston group – ha sottolineato Mattarella – sono la dimostrazione che competitività non vuol dire delocalizzazione. Al contrario la dimensione locale con i saperi che l’accompagnano è una delle componenti del successo, della globalizzazione senza terrorismo".

Di fronte a lui una platea di oltre 2.500 persone, di cui oltre la metà dipendenti e collaboratori del gruppo, dal palco del centenario di Francesco Merloni, l’imprenditore e ministro fabrianese morto a 99 anni nell’ottobre scorso. Dalla bocca del presidente Paolo Merloni (in foto con Sergio Mattarella) che ha ricordato "papà dietro alle fabbriche e ai prodotti vedeva le persone" è arrivata una novità importante: "All’università Bocconi, uno degli atenei di eccellenza in Italia e nel mondo, sarà istituita una cattedra Francesco Merloni sull’imprenditorialità". Sara Ferreri