Gubitosa (M5s) e il sì a Giani: "L’alternativa alle destre adesso parte dai territori"

Onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, la base ha dato il via libera al quesito sulle alleanze, ma dalla Toscana arriva ancora qualche malumore...

"Comprensibile dopo cinque anni di opposizione. Ma siamo l’unica comunità politica che si confronta e rimette la libera decisione alla base senza imposizione calate dall’alto. La nostra comunità toscana ha espresso una volontà di portare al tavolo col Pd il lavoro fatto sui temi come il salario minimo regionale, la tutela ambientale, l’acqua pubblica. Siamo pronti da oggi a definire un accordo scritto e andiamo avanti convinti di poter fare un accordo. Seppur con le inevitabili difficoltà, la nostra comunità ha scelto il bene dei cittadini toscani".

In che modo ritenete di poter imprimere una svolta sui temi chiave, come anzitutto la sanità, su cui si appuntano mire di tutti i potentati attraverso la richiesta di assessori?

"Questo è un tema dirimente per la Toscana come per le altre regioni, specie del Mezzogiorno. La sanità è un tema del governo regionale riguardo cui per i 5 Stelle non si transige. Chiariamo un concetto. Quando si parla di sanità non si tratta di questo o quell’assessore, ma di temi. Come sull’ambiente. Gli unici accordi che si fanno con noi sono tematici. Poi verranno i nomi".

Scusi l’insolenza, ma quanto il via libera a Matteo Ricci nelle Marche e a Eugenio Giani in Toscana dipendono dalla volontà di difendere la candidatura di Roberto Fico in Campania?

"Me l’aspettavo questa domanda. E, per quanto mi renda conto che sia difficile da spiegare, vorrei chiarire che non c’è mai stato nessun collegamento di ‘do ut des’ tra una Regione e l’altra. Basta guardare i tempi delle intese. In ogni Regione la nostra valutazione è sempre stata sganciata da quella relativa alle altre. Non è che siccome è passato un voto si conferma un’alleanza o meno".

Eppure sembra che la guida di Conte intenda sempre più seriamente radicarsi a livello di governo locale, come finora non era riuscito al movimento, anche per contendere la premiership al Pd...

"Non stiamo parlando delle politiche ma delle regionali, questo è fondamentale. Di sicuro occorre costruire un fronte progressista alternativo alle politiche di questa destra e che si proponga in grado di battere la coalizione di governo. Non parliamo di accordi strutturali né col Pd né con altri. Di volta in volta ci si siede e si vede che cosa fare".

Alleanze sì, campo largo no insomma?

"Noi non abbiamo accordi strutturali con nessuno. Sennò si fa la fine del governo Meloni, che si allea per vincere le elezioni, ma poi non si trova davvero d’accordo su nessun intervento strutturale e alla fine fa pagare le conseguenze ai cittadini. Ma è chiaro che lavoriamo ad alleanze per battere questa destra".

In Calabria Pasquale Tridico è un candidato plausibile nella corsa contro il tempo e contro Roberto Occhiuto?

"Ripeto: non parliamo di nomi prima di aver visto i temi. Per ora è prematuro parlare di nomi, anche se Occhiuto, assillato dal fuoco amico, ha preso in contropiede gli alleati prima ancora che l’opposizione. Noi non cavalchiamo le inchieste, che devono fare il proprio corso. Per noi Occhiuto si doveva dimettere a partire dal fatto che i cittadini calabresi si vanno a curare nelle altre regioni e per la disastrose carenze infrastrutturali della Regione".