Fra un mese, esattamente il 27 dicembre, saranno trascorsi 75 anni dalla nascita de L’Uomo qualunque, settimanale fondato e diretto dal giornalista e commediografo napoletano Guglielmo Giannini (1891-1960). Perché ricordarlo? Perché è un anniversario su cui utilmente riflettere.

L’avventura de ‘L’Uomo qualunque’, infatti, è durata pochissimo, ma ha lasciato un segno indelebile nella storia e, soprattutto, nella lingua italiana: ovvero il sostantivo qualunquismo, coniato nel 1972 dallo scrittore Alberto Moravia nella prefazione a una biografia, appunto, di Giannini.

Costui visto il grande successo del giornale (arrivato fino a 850mila copie), nel 1946 decide di creare un partito che battezza ‘Fronte dell’Uomo qualunque’. Il motto è: "Non ci rompete più le scatole", in linea con la vignetta apparsa sul primo numero del giornale dove un tipo scrive sul muro "Abbasso tutti". Vi ricorda qualcosa? Al movimento politico, Giannini arriva dopo aver pesantemente insultato l’intera classe dirigente del Paese: il giurista Piero Calamandrei è ribattezzato ‘Caccamandrei’; Ferruccio Parri, il presidente del Consiglio, è per lui ‘Fessuccio Parmi’; il Pci diventa ‘Partito Concimista Italiano’; il ‘Vento del nord’, manifesto politico di Pietro Nenni, si trasforma in ‘Rutto del nord’.

Insomma, un vaffa generalizzato. Giannini teorizza che per governare "basta un buon ragioniere che entri in carica il 1° gennaio e se ne vada il 31 dicembre. E non sia rieleggibile per nessuna ragione". Cinque le stelle, pardon gli obiettivi: 1. lotta al comunismo; 2. lotta al capitalismo della grande industria; 3. propugnazione del liberismo economico individuale; 4. limitazione del prelievo fiscale; 5. negazione della presenza dello Stato nella vita sociale del Paese. Parole a pronta presa, soprattutto al Sud. Così, alle elezioni per l’Assemblea Costituente del 2 giugno 1946, il Fronte dell’Uomo qualunque raccoglie 1.211.956 voti (5,3%): con i suoi 30 deputati è il 5° partito dopo Dc, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (Psiup), Pci e Unione Democratica Nazionale (Udn).

E l’anno dopo, alleandosi col Pli, ottiene il 14,8% e 12 seggi alle prime elezioni regionali in Sicilia. Ebbro del trionfo, Giannini si avvicina, allora, al successore dell’odiato Parri, il democristiano De Gasperi, diventando di colpo filogovernativo. Il nuovo posizionamento politico, però, provoca una scissione: 14 deputati se ne vanno. Così, il commediografo prima tenta l’abbraccio totale con la Dc: respinto. Poi prova con il Msi: respinto. Infine ripiega su Togliatti, definito solo due anni prima "verme, farabutto e falsario". Nuovo subbuglio tra i militanti, nuova disinvolta capriola: Giannini passa dall’alleanza col Pci a quella col Pli. Alle elezioni del 1948 si ritrova in un cartello di centrodestra chiamato Blocco nazionale: del vecchio Fronte dell’Uomo qualunque, però, vengono eletti solo lui, la sorella Olga, un altro paio di deputati e tre senatori. Dopo sei, chiassosi anni è la fine: il Fronte viene sciolto. Ma Giannini non vuole mollare la cadrega. Alle politiche del 1953 si candida con la Dc: dodicesimo fra i non eletti. Nel 1958 ci riprova presentandosi con il Partito Monarchico Popolare di Achille Lauro: trombato un’altra volta. Stop. L’avventura politica è davvero al capolinea. Non resta che L’Uomo Qualunque, il giornale. Esce ancora per un paio d’anni, fino al 1960, quando Giannini muore. Gli sopravvive il qualunquismo. Con il quale (ri)facciamo i conti oggi più mai. Ancora per quanto? P.S. Ogni riferimento a Beppe Grillo non è casuale.