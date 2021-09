Roma, 8 settembre 2021 - Il decreto sull'obbligo dell'estensione del Green pass obbligatorio a tutti i dipendenti pubblici e privati potrebbe slittare. Questa mattina è il leader della Lega, Matteo Salvini, a dare una conferma a molti rumors già apparsi sulla stampa di oggi. Arrivando al Salone del mobile di Milano, Salvini ha detto con chiarezza: "Ho parlato con il presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di Green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta".

Salvini ha poi sottolineato: "Escludo che arrivi in discussione l'obbligo vaccinale. Siamo pronti a discutere di tutt, ma se qualcuno vuole inserire l`obbligo vaccinale deve anche inserire il risarcimento per eventuali danni. L`obbligo avrebbe il risultato contrario: spaventerebbe e aumenterebbe i dubbi".

Secondo alcune notizie, forse già oggi o meglio domani sarebbe dovuta essere in programma la cabina di regia prima del consiglio dei ministri con appunto al centro il decreto per l'estensione del Green pass ai luoghi di lavoro che avrebbe potuto vedere la luce già entro la fine della settimana. Ma dopo lo strappo della Lega martedì alla Camera, sembra che ci sia un rallentamento dei tempi (fino a questo momento non c'è una convocazione). Anche se Draghi resta sempre determinato nel percorrere la strada dell'obbligo vaccinale per lavoratori di bar, ristoranti, palestre e dipendenti pubblici.