Grandi manovre. A Calenda piace l’azzurro: "Ma restiamo equidistanti"

(Ascoli Piceno)Partecipa all’incontro nazionale dei giovani di Forza Italia (‘Azzurra Libertà’) e condivide una serie di punti con il partito di Tajani, ma alla fine smentisce manovre di avvicinamento ai forzisti. Carlo Calenda, segretario di Azione, ieri a San Benedetto Tronto ha confermato di voler rimanere "saldamente" al centro in maniera equidistante dai due schieramenti. Però attacca: "Peggio del Movimento 5 Stelle c’è solo Trump"; e ringrazia gli azzurri per l’invito.

Un Calenda “molto centrista“ si immerge in questo modo nella convention dei giovani di Forza Italia: "Azione è al centro – dice – perché i cittadini ci hanno messo al centro". Nel mentre spiega i motivi per cui "alle prossime elezioni", Azione "si presenterà come una forza liberale di centro, un’alternativa alla destra e alla sinistra". Viene quindi da chiedersi se la sua visita non sia avvenuta per lo più per prendere il consenso dei forzisti, verso una sorta di nuovo terzo polo, perlomeno una collaborazione in ambito proporzionale, e non solo per una convergenza di idee. Calenda, però, è chiaro e smentisce anche questa idea: "Non lo so. Non so neppure se domani esisterà l’Europa per come stanno andando le cose. Ma tante cose ci accomunano. Del resto in Europa i liberali, i popolari e anche i socialisti governano insieme. Noi siamo al centro, nel senso come distanza tra la destra e la sinistra, dopo di che non ci interessano i posizionamenti, ma le proposte", Calenda ripete il suo mantra. Uno dei punti comuni con Forza Italia è la visione europea: "Tutti i cittadini sanno che non è possibile che l’Unione europea vada a invadere la Russia. L’unico rischio che corriamo è un’aggressione russa e per scoraggiarla dobbiamo essere forti". Mentre, di certo, una divergenza con un’esponente di Forza Italia c’è già stata. Infatti, durante la kermesse estiva, Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, arrivando a San Benedetto, ospite dell’incontro, aveva detto che a Berlusconi piacerebbero le cose che dice Calenda sull’economia. Schifani, poi, ha abbandonato la convention dopo che il leader di Azione "ha offeso la Sicilia con gravi frasi sull’isola, augurandosi che venga cancellata". Risponde Calenda: "Mi spiace che si sia offeso – racconta –. Gli ho detto ciò che penso. I siciliani sono vittime di una sistema clientelare, costoso e inefficiente. Un sistema che non è nato ieri ma che ha accompagnato la storia della regione".

Il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, però, apre con un "perché no?" a possibili congruenze con Azione, soprattutto sulla riforma della Giustizia e il nodo Milano. Calenda, infatti, dal palco della convention dei giovani ha affermato che "voterà convintamente la manovra. Siamo all’opposizione, ma se il governo propone una cosa utile agli italiani la votiamo. Siamo avversari del campo largo, ma sul salario minimo, a esempio, abbiamo lavorato insieme, perché viene sempre prima l’interesse del Paese rispetto a qualsiasi logica di schieramento", dice.

Su un possibile avvicinamento di Calenda a Forza Italia intervengono anche personalità influenti nel partito fondato da Silvio Berlusconi. "Con Azione condividiamo molti valori e molte battaglie. Siamo europeisti convinti, atlantisti, liberali soprattutto in campo economico. Credo si possa condividere un percorso per rafforzare le forze politiche moderate", pensa il deputato e vicesegretario di Forza Italia Stefano Benigni. Stronca gli entusiasmi Maurizio Gasparri: "Il terzo polo non esiste. In Italia c’è un centrodestra e c’è una sinistra che è sempre più massimalista".