Roma, 29 agosto 2019 - L'era del Conte-bis sta per iniziare. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito a Conte l'incarico di formare il governo. Conte si è riservato di accettare. Lo ha affermato il segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti al termine dell'incontro tra Conte ed il Capo dello Stato. Il colloquio tra Mattarella e Conte è durato circa un'ora. Conte è entrato al Quirinale alle 9,30 e alle 10,29 Zampetti è uscito in sala stampa per la comunicazione.

I nodi ora riguardano, più che il programma, i ruoli e il consenso interno, a cominciare dall'incarico di Di Maio e dal voto sulla piattaforma Rousseau. 'Serve il coraggio di tentare per chiudere la stagione dell'odio', dice Zingaretti. Il capo M5s rivendica di aver già rinunciato al ruolo di premier indicando Conte un anno fa e declinando oggi un nuova offerta della Lega.

Le consultazioni di Conte si terranno poi a Montecitorio. A quanto si apprende, Conte incontrerà le delegazioni, forse già da oggi, nella Sala Busti. Le dichiarazioni alla stampa si dovrebbero tenere nella Sala della Regina.

Renzi: Salvini esce di scena

"Oggi, con l'incarico per formare il nuovo governo, Salvini esce politicamente di scena. Qui non si tratta di rivendicare meriti, ma di constatare un fatto: oggi è realtà ciò che un mese fa sembrava impossibile. E questo è un bene per chi crede che la politica sia civiltà e non truce scontro di violenza verbale. Molto è ancora da fare, molte le contraddizioni, molti i problemi aperti. Ma intanto: Istituzioni 1 - Populismo 0", sono le parole di Maztteo Renzi su Facebook.