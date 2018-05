Roma, 2 maggio 2018 - Preincarico a Salvini che ieri ha detto 'tocca a noi'? "Aspettiamo le decisioni di Mattarella in modo fiducioso. Faremo tutti gli sforzi per vedere se cambiano per la quarta volta idea i 5 stelle. Noi lanciamo un appello a fare qualcosa per i cittadini, non abbiamo mai cambiato idea dal 4 marzo". Così ha risposto il neo governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervistato da Radio Capital.

"Aspettiamo la decisione del presidente, confidando nella sua saggezza - ha continuato Fedriga -. Poi speriamo si passi al 'forno delle responsabilità'. Ipotizzo un riavvio della trattativa di tutto il centrodestra con il Movimento 5 Stelle senza veti - spiega - Il Pd ha portato avanti politiche opposte alle nostre, non vedo compatibilità. Altrimenti l'unica strada è il voto".

"Chi ha portato avanti una riforma dannosa e ha impedito l'occupazione spostando il costo della previdenza dal pubblico al privato, fa bene a preoccuparsi se al governo vuole andare una forza come la nostra", ha poi detto il leghista in risposta alle 'preoccupazioni' dell'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero per un possibile governo a guida Lega.