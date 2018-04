Roma, 27 aprile 2018 - Matteo Salvini smentisce le voci che lo vogliono pronto a 'mollare' Berlusconi una volta concluse le Regionali in Friuli: "I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno - sbotta da Spilimbergo, tappa della sua campagna friulana - Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra". Poi precisa: "Lasciare Berlusconi non è l'unica strada per fare il governo: non cedo a veti, controveti e capricci".

Commentando quindi la stoccata di Di Maio sul conflitto di interessi del Cav ("fa specie che Berlusconi, utilizzando le sue tv e i suoi giornali, continui a mandare velate minacce a Salvini e alla Lega qualora decidesse di sganciarsi") il segretario verde replica: "Non mi sento assolutamente minacciato dalle Tv di Berlusconi. Ognuno è libero di scrivere o raccontare quello che vuole: non penso che in Italia ci siano rischi di questo tipo", ha aggiunto.

Sull'eventualità di un esecutivo tra il Movimento 5 stelle e il Partito Democratico, Salvini ha dichiarato che le percentuali "sono pari a zero: è un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani". Risponde il segretario dem Maurizio Martina: "Dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da lui non ne prendiamo, per altri due mesi ha raccontato agli italiani solo bufale".

MALUMORI NEL PD - Intanto nel Pd continua il dibattito dopo l'avvicinamento ai Cinque Stelle sancito dalle consultazioni del presidente Fico. Le aperture di Martina hanno generato tensioni con la componente renziana del partito: esponenti di spicco come Anzaldi, Romano e Marcucci hanno fatto sapere di non aver apprezzato la "fuga in avanti" del segretario reggente, ribadendo la necessità di attendere la direzione del 3 maggio per decidere sul dialogo con il Movimento. Più possibilista il il ministro della Giustizia ed esponente della minoranza dem, Andrea Orlando che ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital ha detto: "Mi auguro che al tavolo ci si vada, è doveroso fare questa verifica qualunque sia lo scenario successivo". D'altra parte, ha aggiunto,"anche io vedo difficoltà nella trattativa con il M5S e se si registrerà un fallimento le elezioni anticipate diventeranno sempre più probabili". Orlando ha fatto sapere di non credere che"il destino del Pd sia legato alla scelta" su un eventuale dialogo con M5s, "ma a un'altra ovvero: se sappiamo o no dare una risposta all'esito del voto. Cosa che ad oggi non è stata fatta".