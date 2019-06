Roma, 11 giugno 2019 - Nessuna manovra correttiva all'orizzonte, anche perché a detta di Luigi Di Maio "noi dobbiamo essere forti delle nostre convinzioni, siamo un paese che può pretendere più rispetto in Europa". All'indomani del vertice a tre con Conte e Salvini, il vicepremier 5 Stelle torna a parlare delle possibili decisioni dell'Ue sulla procedura di infrazione per l'Italia. "Non so prevedere il futuro ma non credo che andranno fino in fondo", dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico intervenendo a Rtl 102.5. "Non credo che l'obiettivo sia andare contro l'Unione Europea, ma di abbassare le tasse e migliorare la condizione degli italiani. Per ottenere quell'obiettivo ci vuole dialogo con la Ue ma anche prese di posizioni ferme", aggiunge.

Ieri sera il premier ha chiesto mano libera per trattare con Bruxelles insieme al ministro Tria, oggi Di Maio gli assicura il massimo sostegno. "Nessuno risucirà mai a mettermi contro il presidente del Consiglio che ha sempre portato avanti le battaglie alla Commissione europea - spiega -. Non mi interessa andare allo scontro, per me di manovre correttive non se ne deve neanche parlare".

"Siamo un paese fondatore della Ue, siamo al pari di Francia e Germania in questo momento storico ed economico, siamo la seconda potenza manifatturiera in Europa, quindi abbiamo tutto quello che serve dal punto di vista strategico e politico per ottenere un semplice obiettivo: la legge di bilancio di fine anno deve aumentare gli stipendi e abbassare le tasse", ribadisce ancora Di Maio. "L'aumento degli stipendi lo produrrò con il salario minimo ma non solo perche dobbiamo abbassare il costo del lavoro per le imprese, dobbiamo abbassare le tasse in generale perché oggi un pensionato spende il 70% della sua pensione in un anno in bollette per spazzatura, energia, acqua", aggiunge. Quanto ai minibot, puntualizza: "L'obiettivo è ripagare le aziende che hanno crediti con la Pubblica amministrazione, che poi sin chiamino minibot o miniLuigi non cambia niente. L'importante è che si paghino i soldi che le aziende devono avere dallo Stato e che non stanno avendo".

Di Maio però è ritornato anche sulla riorganizzazione interna al M5s. "Ormai è chiaro a tutti che non c'è altro tempo da perdere: non possiamo più rinviare questo processo di riorganizzazione interna", ha concluso.

TRIA - Intanto, intervenendo all'assemblea di Assonime, Giovanni Tria ha sottolineato che "la stabilità finanziaria è un obiettivo imprescindibile". "Il governo è determinato a centrare gli obiettivi adottando la dove necessario le iniziative adeguate per il loro raggiungimento", ha detto il titolare del Tesoro. rimarcando che l'esecutivo "continuerà a lavorare per rafforzare il dialogo con l'Ue". "Per i prossimi anni - ha continuato il ministro dell'Economia -, il Parlamento ha impegnato il governo, con l'approvazione del quadro programmatico contenuto nel Def, a riprendere il percorso di riduzione del debito e di avvicinamento progressivo al pareggio di bilancio, pur in un quadro di non aumento e di progressiva riduzione della pressione fiscale. Si tratta di una indicazione positiva perché la riduzione della pressione fiscale è favorevole alla crescita se perseguita salvaguardando la stabilità finanziaria. Il governo è al lavoro perché queste indicazioni possano essere rispettate e questo spiegheremo nel dialogo con la Commissione".

CONTE - E se Tria rassicura che non si creerà deficit per finanziare misure, anche Conte sottolinea che il governo è "massimamente impegnato a evitare da qui ai prossimi mesi l'apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo". "Sono assolutamente fiducioso nella capacità di dialogo tanto del nostro governo quanto della Commissione europea: una procedura di infrazione sarebbe estremamente dannosa sia per le prospettive di crescita del nostro Paese che per l'intera Eurozona. L'impegno del governo è quello di concordare con i partner europei un percorso credibile di riduzione del debito, nel segno della sostenibilità sociale e senza attuare manovre recessive, che sarebbero in contraddizione con l'agenda di rilancio della crescita adottata sin dallo scorso anno".