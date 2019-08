Roma, 18 agosto 2019 - Segnali di apertura ai 5 Stelle per provare a ricucire la crisi, ma anche la minaccia di scendere in piazza per dire no alla "truffa" del "governo degli sconfitti". Matteo Salvini gioca una doppia partita: prima su Facebook spiega che senza elezioni "ci si risiede al tavolo e si lavora", poi, ospite alla Versiliana, dice di essere pronto a combattere "anche senza poltrone". Il tutto mentre Lega e Movimento continuano a lanciarsi accuse reciproche di tradimento.

Salvini su Facebook

"Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni allora lo dica ad alta voce. Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Ma Renzi e Boschi sono il passato, non perchè lo dice Salvini ma l’hanno detto milioni di italiani in tutte le elezioni", così il leader della Lega esordisce nella sua diretta Facebook quotidiana. "Farò di tutto per evitare che gli italiani anneghino in un governo di sinistra, di gente di sinistra bocciata a tutte le ultime elezioni. Sarebbe una vergogna. Qui gli unici traditori sarebbero coloro che dovessero tradire il voto popolare per riesumare mummie alla Renzi e alla Boschi. Non darò mai la soddisfazione di aprire i portoni a Renzi e ai signori del Partito democratico", ribadisce il ministro dell’Interno, alludendo alla necessità di tornare a dialogare con Di Maio e il M5S.

Salvini dice di avere "tutti contro": "Il premier, i ministri Toninelli e Trenta, la procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo". "Devo finire in galera perché ho difeso i confini del mio paese? Lo farò a testa alta". Insomma, per il vicepremier l’alternativa è tra governo e voto e già prefigura gli slogan elettorali e le parole chiave di una eventuale consultazione popolare. "Se qualcuno vuole regalare agli italiani un futuro fondato sul passato, sui porti aperti, sul Jobs Act, sulla Fornero, avrà in me un avversario senza paura". "Ce la giocheremo fino in fondo e alla fine i buoni vincono non solo nelle fiabe, la ragione vince, il cuore vince, la buona fede vince. Magari qualcuno a breve termine può farcela, non tanto a fregare Salvini ma a fregare gli italiani nel nome delle poltrone. Ma al lungo termine il furto non paga mai, in questo caso il furto di democrazia“. "C'è il Presidente Mattarella che fortunatamente ha tutti gli elementi per valutare qual è il percorso più utile per rilanciare questo splendido Paese che è l’Italia. E chiudo come ho aperto chi l’ha dura la vince. L’Italia con me non è più il campo profughi d’Europa“. Commento lapidario di Salvini, in conclusione: “Magari sono solo nei Palazzi romani, ma sono assieme a milioni di italiani nella difesa della nostra storia, dela nostra dignità, del nostro futuro“.

Grillo riunisce lo stato maggiore M5s

Intanto Beppe Grillo, garante del movimento Cinque Stelle, riunisce nella villa di Marina di Bibbona, in Toscana, Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, e la senatrice Paola Taverna. Riunione di vertice ai massimi livelli, con lo stato maggiore dei 5 Stelle, per valutare gli sviluppi in corso. "Tutti i presenti - si legge in una nota - si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile. Prima la sua mossa di staccare la spina al governo del cambiamento l'8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi. Il Movimento sarà in Aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto".

Botta e risposta

Pronta la replica dei leghisti a questa nota: "Se i grillini preferiscono Renzi alla Lega lo dicano chiaro, gli Italiani sapranno chi scegliere", scrivono i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.