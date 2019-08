Roma, 11 agosto 2019 - Lo scontro sulla crisi di governo si fa sempre più serrato. Salvini continua a chiedere a gran voce elezioni subito al grido di "Niente inciuci" (condiviso anche da Giorgia Meloni, che sogna un asse vincente con la Lega). Per il Capitano "gli italiani vogliono un governo forte e libero", ma sulla strada delle urne gli si para davanti l'odiato ex premier Matteo Renzi, che sottolinea: "Votare subito sarebbe folle, ora un governo istituzionale per il taglio dei parlamentari, fermare l'aumento dell'Iva, elezioni senza strumentalizzazioni".

Arrivando al lido Caparena di Taormina (Messina) per fare un bagno in mare, Salvini dichiara: "C'è il Presidente della Repubblica che ha in mano la situazione, è chiaro a tutti che non c'è più un governo e non c'è più una maggioranza. Se qualcuno crede che l'Italia possa essere governata per anni dall'accoppiata Renzi-Grillo, auguri. Forse è il caldo d'agosto".

Comunque la truppa contraria al voto (dopo l'imput di Beppe Grillo) s'allarga a quancuno dei 5 stelle e anche a LeU, il cui leader Pietro Grasso propone alle opposizioni di non partecipare al voto sulla mozione della Lega di sfiducia a Conte: "Così la crisi passa dalle mani di Salvini a quelle di Mattarella", spiega. Ma la mappa dei pro e dei contro è confusa in tutti gli schieramenti (Lega e FdI a parte, s'intende). Sul fronte M5S Luigi Di Maio resta contrario agli inciuci ma insiste sul taglio dei parlamentari.

Zingaretti: Mattarella ci guiderà, Pd resti unito

A metà mattina arriva la nota del leader dem Nicola Zingaretti, che non cambia linea: "Ho ben chiara la minaccia rappresentata dall'iniziativa di Salvini, addirittura per la tenuta della democrazia liberale, ma il sostegno a ipotesi pasticciate e deboli, non illudiamoci, ci riproporrebbe ingigantito lo stesso problema tra poche settimane", scrive il segretario del Pd in un intervento su Huffingtonpost. "Di fronte a una leadership della Lega che tutti giudichiamo pericolosa e che si appella al popolo in maniera spregiudicata è credibile imbarcarsi in un esperienza di governo pd/5 stelle per affrontare la drammatica manovra di bilancio e poi magari dopo tornare alle elezioni? Su cosa? Nel nome della salvaguardia della democrazia? Io con franchezza credo di no". E ancora: "È forte dire nel nome della democrazia non facciamo votare? Ho anzi il timore che questo darebbe a Salvini uno spazio immenso di iniziativa politica tra i cittadini".

"Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, per fortuna nei passaggi ci guiderà la saggezza e l'autorevolezza del presidente Mattarella - dice ancora il leader Pd - Se concordiamo sul pericolo Salvini il primo assoluto bene da preservare è l'obiettivo dell'unità. Ma il primo passaggio per costruire l'unità è evitare di instillare veleno tra noi".

Messaggio che Salvini non manca di sottolineare: "In questo momento mi sembra molto più coerente Zingaretti - dice da Taormina - tutto il Pd ha insultato per un anno Di Maio, Conte, Fico, è coerente dire che dopo questo governo c'è il voto. Se comanda sempre Renzi nel Pd? L'intervista oggi l'ha fatta lui, però c'è un segretario di partito che conto rispetti la democrazia".

Di Maio: nessun inciucio. Ecco i 3 punti fondamentali

Di Maio non sembra farsi tentare dalle sirene di Beppe Grillo. "L'unica apertura da fare è al buon senso - scrive su Facebook - Tagliamo 345 poltrone. Nessun inciucio, nessun giochetto. Solo mezzo miliardo in meno di sprechi da investire in scuole, strade e ospedali". E aggiunge: "non ci sono giochi di palazzo che ci interessino, per il Movimento 5 Stelle ci sono semplicemente tre punti fondamentali". Eccoli:

1. "Approvare subito il taglio di 345 parlamentari. E' un atto concreto, che vi farà risparmiare parecchi soldi e vi restituirà un Parlamento più efficiente. Ma è anche il simbolo di un cambiamento culturale e di mentalità della classe politica. Nessuno l'avrebbe mai fatto se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle. Ci aspettiamo adesso che nessun partito trovi scuse su questo, dopo che questa riforma ha già passato 3 voti di 4 necessari. Ne manca solo uno. Ci vogliono solo due ore ed è fatta.

2. "Approvato il taglio dei parlamentari, ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare Giuseppe Conte come presidente del Consiglio dei Ministri. Il Movimento 5 Stelle sarà al suo fianco fino al fine".

3."Ci affidiamo alle decisioni del Presidente della Repubblica".

Franceschini, Calenda e gli altri: Pd spaccato

Non che nel Pd tutti la pensino come l'ex premier dem. "E' folle quello che tratteggia Renzi - si scalda Carlo Calenda - è un tentativo di prendere qualche mese in più, nel frattempo levare le castagne dal fuoco con un governo tecnico che dovrebbe fare una manovra lacrime e sangue, votandola assieme al Movimento 5 Stelle e a Forza Italia per avere infine Salvini al 60%".

Per l'europarlamentare, intervistato da Radio Capital, "C'è una grande battaglia da combattere, va costruito un fronte largo e bisogna andare al voto senza paura, perché altrimenti oltre al rischio di perdere le elezioni c'è la certezza di perdere l'onore. Sarebbe oltretutto un favore a Matteo Salvini".

L'idea di Renzi, di un governissimo con i 5 stelle, innesca una lunga serie di reazioni nel partito, la cui linea - dettata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti, - rimane quella del "al voto subito. A dare la stura a commenti e controcommenti è un post di Dario Franceschini su Twitter, che sembra aprire all'idea di Renzi: "Invito tutti, nel Pd, a discutere senza rancori e senza rinfacciarsi i cambiamenti di linea. Io lo farò", scrive. Tra i molti commenti a cascata quello di Stefano Esposito, dirigente di area Orfini già vicino a Renzi:" Un governo Pd-M5s sarebbe l'ennesimo errore", assicura.

Le critiche più dure arrivano però dalla base del partito che sui social fa muro contro l'idea di un governo Grillo-dem: "Com'era la storia dei #senzadime? Ridicolo e miope Renzi. Il Pd oggi più che mai deve liberarsi di questi inutili idioti e puntare al voto con una larga coalizione di sinistra", scrive Anastasia.

"Per mesi ci hanno spiegato che Renzi era argine contro i governi Pd-M5s e che Zingaretti era quello che subdolamente cercava alleanze con loro", ricorda Giovanni. Per Massimo D'Antoni, infine, "la mossa di Renzi prova ad ammazzare in un colpo M5s e Pd zingarettiano".

E se un altro giovane, il renzianissimo Luigi Marattin, chiede di aspettare ad andare alle urne perché andare al voto subito "significa aumentare le imposte di 23 miliardi", un padre nobile del Pd come Pier Luigi Castagnetti ribatte: "No caro Luigi, la Manovra la devono fare loro e non altri mentre loro stanno a godersela in campagna elettorale".

Salvini, beach tour in Sicilia

Ma certo il leader della Lega, sempre in beach tour elettorale (con qualche contestazione), è furente e attacca con un velenoso post su Twitter: "Governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti Amici, per loro #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani".

Prima di criticare il governo Renzi-M5S, in un post con il bollino 'Salvini premier', il ministro dell'Interno dava la casica ai suoi, annunciando un "governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l'Italia del sì":

Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o “di scopo” (?) non fermeranno la voglia degli Italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei SÍ.

Ci stai??? pic.twitter.com/Gzhkx6PXjr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 agosto 2019

Alla tappa di Taormina, all'hotel Caparena, un contestatore solitario, con la bandiera del M5S e un megafono sta aspettando l'arrivo di Matteo Salvini. L'uomo continua a gridare che è stato un errore aprire la crisi di governo. E poi contesta la presenza di numerosi poliziotti. "Perché non li usate per arrestare Matteo Messina Denaro?", accusa.