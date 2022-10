31 ott 2022

Governo news, via al Cdm: sul tavolo bollette, giustizia, Covid e raduni illegali

Giorgetti: "Massimo impegno per proteggere famiglie e imprese". Sul tema giustizia al primo punto decreto legge per mantenere l'ergastolo ostativo. Verso l'anticipo della scadenza dell'obbligo vacinale per i sanitari e stop alle sanzioni. Pronta la lista dei sottosegretari di Forza Italia

31 ott 2022