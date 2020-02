Roma, 19 febbraio 2020 - Il premier in pressing su Bruxelles per modificare la proposta europea sul quadro finanziario, incassa l'appoggio del leader di Iv Renzi: che rivolto al presidente del consiglio dichiara: "Lei al Consiglio europeo ci rappresenta appieno". Ma tra i due le scintille non sono certo finite, tanto che dall'opposizione Matteo Salvini interviene a gamba tesa: "Se hanno dignità e coerenza dicano 'ci abbiamo provato ma non andiamo d'accordo su nulla tranne che sul fatto che ci sta antipatico Salvini', sfiducino questo governo e si vada alle elezioni".

Intanto l'ex premier e ex segretario Pd festeggia i nuovi ingressi (Rostan e Cerno) e prepara il suo intervento di stasera a Porta a Porta, in cui - anticipano i suoi - avanzerà proposte rivolte a tutti i partiti per uscire dalla difensiva e giocare all'attacco. L'idea insomma resta quella di andare avanti fino al 2023, ma a condizione che si facciano ''cose serie''.

Conte: cura da cavallo

"In questo momento siamo concentrati su una priorità che è far crescere l'Italia", dice Conte annunciando "una cura da cavallo per il sistema Italia. Dobbiamo tutti lavorare e ragionare come fossimo in emergenza. Verifica in Aula? Siamo concentrati sull'azione di governo".

Sulle liti interne al governo giallorosso, il ragionamento del premier è: deve essere Matteo Renzi a dire se vuole lo strappo o ad aprire a un chiarimento, perché così non si può andare avanti.

Conte sintetizza il lavoro fatto "con tutti" e sottolinea la necessità di conquistare "la fiducia dei cittadini" che - sottolinea un esponente "contiano" - sembra premiare Conte e non chi come Renzi "gioca allo sfascio". Non si presterà, assicura la stessa fonte, al gioco del cerino di Iv, non si presterà a farsi logorare: se i renziani vgliono lo strappo devono essere loro a dirlo e spiegarlo agli italiani, se servirà anche con un voto di fiducia in Parlamento. Conte sa di avere dalla sua il sostegno del Pd e di una parte maggioritaria dei Cinque stelle: dal Senato giungono notizie di un gruppo di responsabili di centrodestra pronti, se se ne creeranno le condizioni, a venire allo scoperto.

Le voci sul cambio di premier

Un cambio di premier resterebbe l'obiettivo finale del leader di Italia viva, tanto che in serata tornano a circolare voci di una richiesta di una staffetta tra Conte e il Dem Dario Franceschini. Ma ad ora non ci sarebbero le condizioni. E Renzi smentisce i rumors, incluso quello di un appoggio esterno al governo: "O si sta dentro dentro o fuori".

La partita, spiega una fonte, è ancora lunga, e l'ex premier vuole restare protagonista. Perciò nella cena con i suoi annuncia un messaggio "a tutti i partiti" per "rilanciare la legislatura" e "andare all'attacco", nella convinzione che le elezioni siano uno scenario remoto e che i giochi veri si faranno in Parlamento, dove Iv punta a essere centrale e dove Renzi vuole porre le sue condizioni.

Salvini: responsabili poltronari

Il governo Conte sarà salvato dai responsabili? "Cambiamo però gli aggettivi: sono poltronari", replica il leader della Lega a una domanda dei giornalisti. "Eventuali salvatori di Conte - ha aggiunto Salvini - sono poltronari, non responsabili. Diamo alle persone il loro nome. Se uno viene eletto da una parte e poi si sposta dall'altra per salvare la poltrona, è responsabile del suo conto corrente a fine mese ed è responsabile del declino del Paese: quindi sono poltronari. Mi auguro che questo Governo tolga il disturbo il prima possibile perché la crisi dell'economia italiana rischia di diventare drammatica".

E in una diretta Facebook attacca: al governo "si stanno scannando, è frustrante. Sono stufo io, figuriamoci gli italiani. Conte contro Renzi, Renzi contro Conte, Conte e Zingaretti contro Renzi, pezzi di M5s contro pezzi di M5s, ieri c'è stato anche il litigo Sardine-centri sociali. E' surreale".

Cerno: il governo arriva a Pasqua con fatica

Tommaso Cerno, il senatore che ha lasciato il Pd per passare a Italia Viva, attacca il governo parlando a Un giorno da pecora: "Il governo arriva a Pasqua? Con fatica, all'estate è già più complicato. C'è una maggioranza in cui Renzi ha 18 voti necessari al Senato. Giuseppe Conte è il mio premier? E' il premier di tutti, è stato premier della destra, della sinistra, dei verdi, dei gialli e dei rossi. Sono stato io a lanciare la proposta affinché restasse premier, è stato l'unico ad avere il coraggio di venire in Parlamento a dire che la Lega ha imbrogliato gli italiani".