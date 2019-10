Bologna, 6 ottobre 2019 - "Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c'è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese". Così Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, partecipando alla giornata conclusiva della festa di Dems a Rimini, lancia un avvertimento chiaro e netto.

"Noi - ha detto Orlando - non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele, noi vogliamo cambiare l'Italia, per cambiare l'Italia non si fanno ultimatum, interviste a distanza, non si dice 'devi fare questo altrimenti...'".

Intanto uno stop arriva anche da Luigi Di Maio. "Stamattina, come tante altre volte, sui giornali leggo troppi annunci. Questo non può essere il governo in cui ogni mattina leggiamo interviste che annunciano qualcosa". Così il leader del Movimento 5 Stelle a margine di una visita alla Novamont di Terni, ha risposto a una domanda sulle interviste pubblicate oggi di Matteo Renzi e Roberto Speranza. "Facciamo e poi diciamolo, vale per tutti gli argomenti. Stiamo lavorando alla legge di bilancio? Scriviamola, diamo ai cittadini i soldi che meritano e poi facciamo tutte le interviste che volete".