Roma, 2 settembre 2019 - Nonostante le rassicurazioni del premier incaricato Giuseppe Conte, la strada del governo giallorosso sembra ancora in salita. Il capo politico dei 5 stelle Luigi Di Maio, che non molla ma è sempre più solo, in mattinata ha presieduto un vertice del Movimento 5 stelle, mentre i dem sono stati convocati da Nicola Zingaretti intorno all'ora di pranzo. La mossa successiva? Conte ha convocato alle 17 - incontro poi iniziato alle 17.30 - a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Lega per discutere del programma.

Di Maio vede Di Battista

All'ora di pranzo Di Maio ha visto Di Battista. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ma Di Battista ha fatto sapere che non dichiarerà il suo voto su Rousseau. Nel Movimento però circolano voci su un posto per il big outsider: per lui si sarebbe pensato a un incarico alle Politiche europee. Ipotesi che non fa certo impazzire i dem, tanto che Filippo Sensi si precipita a twittare ironicamente: "Non vedo l'ora di lavorare con Di Battista ministro in commissione Affari Europei. Proprio non vedo l'ora. Mi parrebbe, dopo Savona e Fontana, una scelta coerente".

E infatti le frizioni tra le due forze politiche non sono affatto finite. Oggi i nodi principali sembrano due: il verdetto della piattaforma grillina Rousseau, che si esprime domani e che sarà decisivo - come avrebbe ribadito anche Di Maio alla riunione - e la politica sui migranti, che il Pd vorrebbe di forte discontinuità, mentre i pentastellati nicchiano.

Dalla Lega poi arriva poi la notizia: almeno 9 senatori pentastellati sarebbero pronti a votare no al Conte-bis in cambio di un seggio, cosa che ha suscitato lo sdegno dei parlamentari grillini.

Di Maio: governo sì, ma non a tutti i costi

"In questi giorni Salvini mi aveva proposto di fare il premier per provare a ricucire - ha spiegato Di Maio in un'intervista a Class CNBC realizzata nel weekend -. Io credo che Conte sia il premier migliore che l'Italia possa avere in questo momento e penso che la Lega abbia avuto l'occasione di governare con noi e ha deciso di sprecare un'occasione storica. Io adesso guardo avanti, a un governo nel quale, se saranno rispettate i temi e i programmi, potremo fare bene per l'Italia". "Noi vogliamo dare un governo a questo Paese ma non a tutti i costi. Se nasce un Conte bis nasce perché abbiamo nel programma i temi che interessano alle persone e non dobbiamo approssimarli o annacquarli", ha continuato Di Maio.

I nodi Rousseau e vicepremier

Sulla questione del voto di Rousseau il presidente dei senatori M5S Stefano Patuanelli è durissimo, intervenendo a Radio Capital: "La piattaforma è un mezzo che un movimento politico ha deciso di dotarsi per prendere le proprie decisioni, pari ad una direzione di partito. Se dovessero prevalere i no, il presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva di conseguenza: in modo negativo. Non vedo alternativa". Stessa linea avrebbe abbracciato Di Maio in riunione.

Sul nodo dei vicepremier - Pd (e Grillo) propongono di eliminarli - Patuanelli è molto più morbido: "Sono certo che si troverà una soluzione - assicura - Ci sono confronti in atto - Non si tratta di un vezzo, è una questione di assetto, di come due forze politiche si interfacciano con il presidente del Consiglio. Siamo due forze che si sono per lungo tempo contrastate, non è un problema di poltrone. Preferiremmo due vice premier ma non è certo una questione per cui non si procederà. Credo che ci siano buone possibilità che il dialogo di questi giorni porti ad un risultato positivo". Ma Carlo Sibilia puntualizza: "Per Di Maio chiediamo un ruolo di primo piano".

Lega: 9 senatori M5S voterebbero no al Conte-bis

Il vicesegretario della Lega Andrea Crippa ha rivelato all'Adnkronos: "Ci sono stati, nelle ultime ore, almeno nove senatori del M5S che mi hanno chiamato, dicendosi disponibili a non votare la fiducia a Palazzo Madama al premier Conte". Si tratta, spiega il leghista, di "eletti del Movimento, provenienti dal Sud ma anche dal Nord e centro Italia, Puglia, gente che non è stata al governo gialloverde, senatori che ora chiedono di avere una candidatura per un seggio con la Lega alle prossime elezioni".

E saranno accolti sul Carroccio? Crippa spiega che la Lega "non chiude le porte a nessuno", avvertendo che "quelli che ho sentito mi hanno fatto capire che non parlano solo per loro stessi, ma che ci sono altri pronti a seguirli". "In ogni caso - sottolinea il leghista - noi valutiamo caso per caso, faremo scelte che saranno basate su quanto queste persone hanno fatto per i temi cari alla Lega: dalla legittima difesa, alla immigrazione, alle misure sulle tasse".

Ira dei pentastellati: dalla Taverna che sottolinea: "M5S non è in vendita, ci dispiae per Crippa" a Coltorti che attacca: "Una Lega disperata apre un becero mercato delle vacche".

Salvini: con M5S esperienza rivoluzionaria

In tutto ciò il leader leghista sta a guardare, ma rimarca: "Mi sembrerebbe strano che nel nome del salvataggio di qualche poltrona e parlamentare si buttasse a mare un'esperienza che è stata

rivoluzionaria almeno fino a qualche settimana fa - dice Salvini a Radio24 - Se poi nel nome della conservazione del potere si scende a patti con Renzi e la Boschi, ognuno ne risponderà agli italiani e alla sua coscienza". E sui social attacca a testa bassa Conte:

Da avvocato del popolo a avvocato della Merkel e di Macron, oltretutto giurando di non essere mai stato dei 5 Stelle e di aver sempre votato a sinistra... che pena.

Avanti a testa alta, mai col PD! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 settembre 2019