Roma, 12 giugno 2019 - Si è appena concluso il vertice di governo a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al centro dell'incontro la manovra economica d'autunno, la strategia per evitare la procedura d'infrazione da parte dell'Ue sul debito pubblico italiano, ma anche il dossier Alitalia. Presenti anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, i sottosegretari al Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

NUOVI INCONTRI - Nonostante fonti della Lega abbiano parlato di un "vertice utile e positivo", quest'ultimo non è stato risolutivo. A quanto si apprende, la riunione, durata circa due ore e mezzo, ha istruito il dossier conti pubblici, al fine di evitare la procedura di infrazione dell'Unione europea. Sempre secondo fonti del Carroccio, nel vertice sono stati "organizzati gruppi di lavoro" e ci si è dati appuntamenti a "nuovi incontri con progetti e investimenti".

TRIA CHIEDE COPERTURE SU FLAT TAX - Nel corso del vertice, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro Tria avrebbe chiesto coperture certe sulla flat tax. Il titolare di via XX Settembre, intervenuto poi al convegno 'Obbligati a crescere - Strategie per l'Italia', ha dichiarato che: "abbiamo un debito enorme e dobbiamo cercare di abbatterlo" per "tranquillizzare" anche gli operatori dei mercati sulla traiettoria discendente dello stock del debito.

SALVINI: "MANOVRA CORAGGIOSA O SALTA TUTTO" - In un'intervista a Qn, il leader della Lega Salvini è tornato sui difficili rapporti che hanno caratterizzato l'esecutivo nelle settimane scorse: "Il governo è stato a rischio: c'erano troppi litigi, troppe discussioni, troppe divisioni. Un freno a mano costantemente tirato. Ma se si torna a lavorare nei primi undici mesi, si va avanti", dichiara il ministro dell'Interno, ricordando che la manovra economica d'autunno "o sarà coraggiosa o salta tutto".

PROCEDURA UE - Tra Roma e Bruxelles è ancora scontro sui conti pubblici. Ieri il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha definito l'Italia un "problema serio" che "rischia di essere nei prossimi anni nella procedura per i disavanzi eccessivi". Un affondo al quale il premier Giuseppe Conte ha prontamente risposto: anche lui ha "sbagliato direzione con la Grecia" e dunque, "prima di dirci che sbagliamo, mi dia modo di aggiornarlo". Intervenuto anche il ministro Tria, che ha provato a rassicurare l'Ue: "la stabilità finanziaria è imprescindibile", mentre il pentastellato Di Maio si è detto convinto che da Bruxelles, in merito alla procedua d'infrazione, "non andranno fino in fondo".