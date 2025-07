Governo Meloni: dopo 1.000 giorni, chi sono i ministri più e meno apprezzati?

Dopo 1.000 giorni dall’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni, YouTrend per Sky TG24 ha promosso una ricerca approfondita per tastare il polso all’opinione pubblica italiana sul gradimento dei ministri e sulle principali scelte dell’esecutivo. I risultati fotografano un quadro complesso e per certi versi impietoso, dove critiche e consensi si distribuiscono in modo diseguale tra i componenti del governo e le loro politiche.

La valutazione generale del governo e dei ministri

A mille giorni dal mandato, il governo Meloni si presenta con il 62% degli intervistati che esprimono un giudizio negativo (+2% rispetto a giugno), mentre solo il 34% degli italiani mantiene un parere positivo, in leggero calo rispetto al mese precedente. Nessuna delle figure di primo piano sembra risparmiata: fiducia stabile o in calo per tutti, compreso il Capo dello Stato Sergio Mattarella che, pur restando il più apprezzato con il 60%, registra un -3%.

Ecco il posizionamento dei principali leader:

Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio): 34% di fiducia (-1%)

(Presidente del Consiglio): 34% di fiducia (-1%) Giuseppe Conte : stabile al 27%

: stabile al 27% Antonio Tajani : 26% (-2%)

: 26% (-2%) Elly Schlein : 25% (-1%)

: 25% (-1%) Matteo Salvini : 22% (stabile)

: 22% (stabile) Carlo Calenda : 16%

: 16% Matteo Renzi: 11%

Chi sale e chi scende nella squadra di governo

Ministri più apprezzati e bocciati

Matteo Salvini risulta essere il ministro con il peggior indice di popolarità tra quelli in carica. Non riceve condanne all’interno dell’elettorato leghista, ma negli altri schieramenti raccoglie il maggior numero di giudizi negativi (26% di indicazioni “peggiori” e 42% tra chi si esprime).

Sul fronte opposto, Giancarlo Giorgetti (Economia) emerge come uno dei più apprezzati, sia dalla maggioranza sia, in modo sorprendente, dagli oppositori (9% di indicazioni spontanee, 17% nette; addirittura 18% tra gli elettori del “campo largo”, e 38% in termini netti).

Bene anche Guido Crosetto (Difesa), che ottiene il 33% di giudizi positivi (contro il 39% negativi), superando Meloni stessa (34% positivi, 55% negativi) e Tajani (30% positivi, 48% negativi).

Il ministro più bocciato dal pubblico risulta Daniela Santanché (Turismo): solo l’11% degli italiani le attribuisce un giudizio positivo, mentre il 66% si esprime in senso negativo. Colpisce il fatto che il 51% degli stessi elettori di centrodestra chiedano un cambio di rotta per il suo ministero.

Sintesi delle valutazioni sui ministri

MINISTRO GIUDIZI POSITIVI % GIUDIZI NEGATIVI % Giorgia Meloni 34 55 Antonio Tajani 30 48 Giancarlo Giorgetti 33 35 Guido Crosetto 33 39 Matteo Salvini 22 66 Giuseppe Valditara 23 -- Daniela Santanché 11 66

(-- dato non specificato)

Le politiche che dividono e quelle che mettono d’accordo

Il provvedimento più popolare in assoluto è l’inasprimento della legislazione contro il femminicidio, sostenuto dal 38% degli intervistati. Tuttavia, il consenso non è omogeneo: l’elettorato di centrodestra preferisce invece misure come l’eliminazione del reddito di cittadinanza (51%), inasprimento delle regole su immigrazione (41%) e sulle occupazioni pubbliche (35%).

Sul fronte degli scontenti, la costruzione del Ponte sullo Stretto risulta essere il provvedimento meno popolare nel complesso, soprattutto tra chi sostiene l’opposizione (56%) ma anche nel dato generale (36%). Il Decreto Sicurezza si impone come motivo di forte divisione, essendo il secondo provvedimento più osteggiato dalle opposizioni (50%; addirittura 60% tra gli elettori PD e 63% tra quelli AVS).

Clima e intenzioni di voto

La situazione di fiducia bassa verso il governo e i suoi ministri si riflette anche nelle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia accusa una leggera flessione, scendendo al 28,1%. Il PD resta stabile al 22,1%. Da segnalare la crescita del Movimento 5 Stelle (+0,8%, 12,7%) e di alcuni partiti minori come AVS (+0,4%, 7,3%) e Azione (+0,4%, 3,6%). La percentuale di astenuti e indecisi aumenta e raggiunge il 41,6%