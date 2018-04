Roma, 16 aprile 2018 - Giorni decisivi per la formazione del nuovo governo. Dopo il secondo giro di consultazioni, andato a vuoto come il primo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi a Forlì per ricordare Roberto Ruffilli, senatore democristiano ucciso 30 anni fa dalle Br, ha richiamato i principali leader politici alla collaborazione. Se non ci saranno novità, Mattarella deciderà entro mercoledì se dare un pre-incarico o un incarico esplorativo. Al momento, però, non sembrano esserci aperture. Anzi. Di Maio ieri ha ribadito il suo no a un accordo con il centrodestra ed è tornato a parlare con il Partito Democratico. E se Calenda oggi lancia l'ipotesi governissimo, è Salvini a gelare l'apertura dem: "Mai con il Pd". Il leghista poi alza il tiro: "Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo". E Martina lo attacca: "Salvini è assurdo, i molisani non sono cavie", dice il reggente del Pd.

CALENDA E SALVINI - Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, in un'intervista a "Repubblica", lancia l'ipotesi di un accordo Pd-Lega-M5S. “Data la situazione di stallo e il peggiorare delle crisi internazionali occorrerebbe proporre un governo di transizione appoggiato da tutte le forze politiche e una commissione bilaterale per rimettere mano alla legge elettorale e alle altre riforme incompiute”, sostiene il ministro. Che viene subito 'rimpallato' dal leader della Lega, Matteo Salvini. “Io dialogo con tutti, ma l'unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla", dice il numero uno del Carroccio. E aggiunge: "A Calenda dico, mamma mia! Un governo con chi ha approvato la Fornero o vuole gli immigrati che cosa potrebbe fare?”.

Trovo veramente assurda l'idea di Salvini per cui il Paese deve aspettare i suoi tornaconti elettorali. Avvisatelo che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio è quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori di quelle regioni oltre che di tutti gli italiani". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.

Dal Molise, dove il leader del Carroccio si trova per il tour elettorale in vista delle Regionali (che per Salvini saranno un banco di prova a livello nazionale), replica anche ai grillini. “Quello che Di Maio giudica un danno, il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato col voto il 4 marzo: chiedo al Movimento 5 stelle di avere rispetto per gli elettori”. Poi in diretta Facebook Salvini dichiara: "Io sono pronto domani mattina. Sono tutt'altro che un genio, ho buon senso, concretezza, onestà voglia e coraggio, non ho debiti nei confronti di nessuno, voglio solo rimettere in piedi questo pezzo d'Italia".

E l'attacco finale: "E' chiaro che se in Molise e in Friuli verrà premiata la forza e la chiarezza delle battaglie della Lega, nell'arco di 15 giorni chi deve capire capisce e ci sarà un governo", dice Salvini nel corso di un comizio a a Montenero di Bisaccia. Ed ecco la replica di Martina: "Trovo veramente assurda l'idea di Salvini per cui il Paese deve aspettare i suoi tornaconti elettorali. Avvisatelo che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio è quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori di quelle regioni oltre che di tutti gli italiani", afferma il segretario reggente del Partito Democratico.

PD - L'apertura di Calenda non trova grandi consensi all'interno del suo partito. A contraddirlo è il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi che pensa non possa esserci un “punto d'incontro possibile” tra le tre forze politiche. Perplessità anche dal senatore Dario Parrini che ribadisce “non è il Pd a dover proporre la nascita di un governo appoggiato da tutti i partiti. In base ai risultati elettorali sono il primo partito e la prima coalizione ad avere il dovere di dire in tempi rapidi al presidente della Repubblica e ai cittadini se sono o meno capaci di formare un esecutivo. E' evidente che un loro fallimento sarebbe un fatto di primario rilievo e non eludibile. Ma adesso abbiamo bisogno di chiarezza, non di scorciatoie". "C'è sempre stata una posizione di Emiliano in tal senso ma contano i voti e il voto della direzione Pd è chiaramente alternativo a M5s e Lega. Che poi ci sia una disponibilità a dialogare con chiunque riceva un mandato sta nelle cose, nella Costituzione direi. Sicuramente non ci tireremo indietro, l'opposizione è garanzia di democrazia e la faremo con progetti e idee", afferma Ettore Rosato, ribadendo che il Pd ha detto "da subito che chi dice di aver vinto ora dimostri di saper fare un governo insieme".

MELONI - Intanto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è convinta che "l'unica strada - se non riescono a trovare punti in comune con i 5 Stelle per governare insieme - è quella di andare a cercare i voti in aula".