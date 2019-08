Roma, 31 agosto 2019 - Dopo la bufera, Giuseppe Conte stamattina è andato al Colle, mentre slittava di tre ore l'incontro chiarificatore con le delegazioni Pd-M5S. Sotto la lente, verosimilmente, la mossa del leader 5 stelle Di Maio, che ieri ha alzato la posta proponendo ben 20 punti nell'accordo di un possibile futuro governo giallorosso. E in mattinata - mentre Conte era a colloquio con il presidente Sergio Mattarella - ambienti parlamentari della maggioranza hanno fatto filtrare la notizia, riportata dall'Ansa, che Conte stesse anche ipotizzano la possibilità di rinunciare al mandato conferitogli dal Capo dello Stato, alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime ore. Poi, passata la paura, l'ora scarsa di incontro al Quirinale viene descritto da fonti istituzionali come ordinaria prassi fra il conferimento di un incarico per formare il governo e lo scioglimento della riserva, senza implicazioni politiche. Un incontro e uno scambio di valutazioni, viene spiegato, fisiologico come spesso accade durante il tentativo di formare un nuovo governo.

Certo, ieri il clima s'era deteriorato parecchio. Tanto per riassumere: Di Maio aveva sottolineato: "O si seguono questi punti, oppure meglio andare a votare". Ultimatum che ha fatto infuriare i dem, Zingaretti in primis.Tra le priorità dei grillini non c'è la modifica dei decreti sicurezza cara ai dem, mentre la posizione di vicepremier per il capo politico è quasi ineludibile.

Oggi il leader dem Nicola Zingaretti, a giudicare dal suo post su Facebook, continua a crederci. E sottolinea: "L'apertura di una nuova possibile fase politica e di Governo già ci ha fatto guadagnare 600 milioni di euro. In prospettiva potrebbero essere fino a 15 miliardi. Euro che tornano alle famiglie e alle imprese italiane. Ecco perché continuiamo a chiedere una stagione nuova e un governo di svolta. Per un Italia che scommette sul lavoro, l'ambiente, la scuola e la ricerca, gli investimenti pubblici e privati". Zingaretti accompagna il post con la foto della prima pagina del Sole 24 Ore di oggi che, in apertura, sottolinea che 'dal calo dei tassi per i Btp dopo l'avvio della soluzione della crisi di governo' possono arrivare 'preziosi risparmi per le casse dello Stato'.

Intanto continua, un po' in sordina, il Totoministri: l'ultimo borsino dà Lezzi e Grillo in bilico, Scannapieco al Tesoro e due possibili tecnici al Viminale.

Da registrare anche il durissimo appello di Salvini a Mattarella: "Metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli Italiani".





L'incontro a Palazzo Chigi

Slittato di tre ore, l'incontro tra Conte e le delegazioni di M5S e Pd è cominciato intorno alle 12,30. All'appuntamento con Conte partecipano solo capigruppo parlamentari: Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli per i Cinque Stelle e Graziano Delrio e Andrea Marcucci per il Pd. Entrando a Palazzo Chigi, il capogruppo di M5s alla Camera Francesco D'Uva s'è mostrato ottimista: "Sono molto fiducioso che si trovi una quadra, altrimenti non saremmo stati qua di sabato mattina". E nel merito del vertice: "Noi oggi parliamo di programma. Nodo su immigrazione? Mi pare di no".

Quanto al Pd, Graziano Delrio dichiara: "Negli incontri noi siamo sempre stati costruttivi, ieri i 10 punti sono diventati 20 e si è si è detto o questi o non si fa il governo. A me sembra un ultimatum. Ed è totalmente inaccettabile che si pongano ultimatum al presidente del Consiglio. Adesso vediamo con che spirito ci si siede a questo tavolo. se con aut aut o volendo discutere per il bene degli italiani".

Nuove scintille tra Pd e M5S

I botta e risposta non sono finiti, però. Dal fronte dem si fa vivo il presidente del Pd, Paolo Gentiloni. che twitta: "Non pretendo uno sprint, ma un'accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando #Rousseau".

Sul fronte dei 5 stelle invece Alessandro Di Battista va al contrattacco: "Ieri alcuni esponenti del Partito Democratico hanno parlato di 'ultimatum' del Movimento 5 Stelle. È davvero paradossale il fatto che quelli del Pd considerino ultimatum idee e soluzioni sacrosante per il benessere collettivo. Oltretutto nei 20 punti presentati ieri ci sono quelle riforme che il Pd e i suoi derivati hanno promesso per 20 anni senza mai realizzarle preferendo cedere agli ultimatum (quelli veri) di Berlusconi".

"Il Pd - prosegue Di Battista - si dovrebbe preoccupare degli ultimatum che gli hanno dato ripetutamente milioni di elettori o ex-elettori. Sono loro ad avergli detto: 'o fate una legge sul conflitto di interessi o andate a casa'. Sono loro che hanno votato Sì al referendum sull'acqua pubblica e ancora aspettato che venga rispettato. Sono loro che oggi chiedono a gran voce la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. Il Movimento gli ha messo su un piatto d'argento soluzioni e proposte e loro si lamentano pure?".