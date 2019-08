Roma, 28 agosto 2019 - Governo M5S-Pd, ultimo giro di consultazioni oggi al Quirinale. Dalle 10 alle 19 al Colle i principali partiti da Leu al M5s. Pd alle 16, Fi alle 17, Lega alle 18 e M5s alle 19. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera, e che sarà l'incarico a un premier politico, ormai scontato il nome di Giuseppe Conte, se durante i colloqui con i partiti emergerà una intesa forte, oppure un premier di garanzia se l'intesa non ci fosse e si dovesse andare a elezioni anticipate.

L'incontro tra M5S e Pd

Intanto alla Camera dei deputati l'incontro tra le delegazioni del Partito Democratico e M5s per sciogliere i nodi che ancora ostacolano un'intesa dopo l'ok su Conte premier. "Stiamo lavorando e continuiamo sui temi il clima è molto costruttivo e positivo", ha detto il capogruppo M5S Francesco D'Uva. "Ma chi attacca Di Maio attacca il M5S", ha aggiunto, vista la frenata sul ruolo di vice al leader politico del Movimento. Lo stesso Di Maio, entrando a Palazzo Chigi, ha commentato: "Sono ore molto difficili per il Paese, in cui ognuno dovrebbe saper dimostrare responsabilità. Ci siamo ritrovati in una crisi di governo senza un perché, per colpe che non sono certo attribuibili al M5s. Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani". Intanto agita gli animi il voto sulla piattaforma Rousseau: nel Pd si è aperta la questione del rispetto delle prerogative del capo dello Stato e anche nel M5s ci sarebbero alcune perplessità, interpretate anche dal premier Conte. Da qui la scelta, caldeggiata dal premier, di non far svolgere le consultazioni oggi in contemporanea con la decisione di Mattarella ma solo dopo, come avvenne un anno fa. Ma il capogruppo al Senato dei pentastellati Stefano Patuanelli: "Il M5s ha sempre dimostrato di voler coinvolgere gli iscritti attraverso la sua piattaforma. Anche quando si tratta di scelte che avvengono nelle istituzioni". E assicura: "Il percorso su quando farlo è stato condiviso con gli organi istituzionali compreso il presidente Conte".

La Direzione del Pd

MANDATO A ZINGARETTI - Via libera dalla direzione del Pd (un solo voto contrario da parte di Matteo Richetti), che ha dato mandato al segretario per dare la disponibilità a verificare le possibilità di un nuovo governo. Zingaretti, nella sua relazione, ha detto - a quanto si apprede - che il contratto di governo con un premier arbitro è "una formula che non poteva reggere" perché "non si può governare senza visione condivisa". Il governatore del Lazio ha sottolineato come "il percorso avviato in questi giorni era e rimane difficile. È una sfida". Zingaretti ha ribadito che "serve un governo di svolta" e quella dem "non è una staffetta" con la Lega. Da qui la richiesta un "modello diverso" di esecutivo rispetto al precedente ed "equilibri accettabili". Quindi, ok a un governo presieduto da Giuseppe Conte, che il Pd accetta per senso di responsabilità ma, avrebbe rimarcato ancora, il segretario "serve una discontinuità".

ORLANDO: SERVE UN VICE PREMIER PD - "Non c'è un problema Di Maio, ma c'è un problema di struttura di governo. Se c'è un premier del Movimento 5 stelle è giusto che ci sia un vicepremier del Partito democratico. Serve a fare comprendere che stiamo entrando in una fase effettivamente nuova", dice Andrea Orlando al suo arrivo. E in merito al voto su Rousseau afferma: "Se dovesse entrare in conflitto con la procedura prevista dalla Costituzione e incidere sulle decisioni del capo dello Stato sarebbe inaccettabile. Se è uno strumento di decisione interna è un altro discorso".

Consultazioni, le Autonomie

E' un sostanziale disco verde, da articolare nelle diverse possibilità al momento del voto, quello delle Autonomie del Senato rispetto alla nascita di un nuovo governo. "Chiediamo e speriamo che ci sia un esecutivo che possa evitare l'aumento dell'Iva e noi aiuteremo l'esecutivo, ma abbiamo avuto alcuni problemi sul tema dell'autonomia con il M5s, quindi Svp si asterrà nel voto di fiducia" qualora partisse il governo M5s-Pd, ha spiegato Dieter Steger, esponente della Svp al termine delle consultazioni. "Sarà una astensione benevola e dopo la nascita del governo valuteremo cosa fare". Julia Unterberger, presidente del gruppo, ha detto: "Ci auguriamo che nasca un nuovo governo con una forte inclinazione europeista, una attenzione particolare per le minoranze linguistiche e le regioni a statuto speciale, con una parte significante di moderati".

VIDEO Autonomie a Mattarella: sì a governo Pd-M5s, fiducia o astensione

Leu: svolta e discontinuità

"Abbiamo espresso preoccupazione per la fase difficile dell'economia, abbiamo confermato la disponibilità a verificare le condizioni per dare vita a un nuovo governo di svolta, mentre non siamo disponibili a un governo che serva solo ad evitare il voto anticipato". Così il presidente di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro. "Serve una svolta nelle politiche economiche e sociali, una lotta senza quartiere all'evasione fiscale e alle mafie e sulle politiche d'immigrazione e il primo atto deve essere una Legge bilancio di svolta che apra un confronto serrato con l'Europa per ottenere spazi e flessibilità per un grande piano d'investimenti soprattutto al Sud", ha detto.

VIDEO Leu: sì a governo di svolta

Fratelli d'Italia: voto o è un inganno

Si dice invece pronto a scendere in piazza Fratelli d'Italia, che ribadisce la sua posizione di andare al voto subito. "Per noi l'unico sbocco possibile della crisi e' lo scioglimento immediato delle Camere e ritorno alle urne, anche ove M5s e Pd conferamassero la volontà di procedere in un patto delle poltrone. Il che e' un inganno degli elettori", ha detto la leader Giorgia Meloni. "Il Presidente Mattarella sa bene di non avere obbligo costituzionale alcuno di dare il via libera a un governo", ha aggiunto sottolieando che si trattarebbe di un esecutivo "destinato a durare pochi mesi, a litigare e caratterizzato dalla instabilità". "Scenderemo in piazza se questo governo dovesse nascere: a piazza Montecitorio il giorno della fiducia", ha concluso Meloni.

VIDEO Meloni: "Chiediamo scioglimento Camere ed elezioni