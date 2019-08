Roma, 25 agosto 2019 - Il nodo della trattativa tra M5s e Pd per la formazione di un possibile governo giallo-rosso è ora il premier. Una fetta dei parlamentari pentastellati vedrebbe con favore la premiership di Roberto Fico; anche da parte di Zingaretti ci sarebbe stata un'apertura nei confronti dell'attuale presidente M5s della Camera. L'occasione di concretizzare, però, è sfumata in seguito alle dichiarazioni rilasciate da fonti di Montecitorio: "Roberto Fico ricopre l'incarico di presidente della Camera dei deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo".

La partita allora si è spostata sull'ipotesi di un Conte-bis, unico nome dei Cinque Stelle. Di Maio e Zingaretti hanno avuto in mattinata un colloquio telefonico e il capo del M5s avrebbe rilanciato al leader dem il nome del premier dimissionario: "Tutto il M5s è leale a Giuseppe Conte ed è l'unico nome per la presidenza del Consiglio".

Di Maio: con i veti nessun confronto

"Nessun confronto è possibile davanti ai veti, come quello che continua ad arrivare su Conte - hanno poi aggiunto fonti del M5s -. Se non si sciolgono i veti e non otteniamo le garanzie adeguate per il Paese diventa tutto molto difficile". E ancora: "Dire di no a Conte per trovare altri nomi figli di strategie politiche, significa indebolire il Paese. Non vorremmo che fosse una scusa per tornare al voto. In tal caso Zingaretti e i suoi devono essere chiari".

Zingaretti: cerchiamo soluzione

Il segretario Pd avrebbe però espresso "malessere" per gli "ultimatum" da parte dei 5 Stelle. Ma "si lavora comunque a una soluzione".

I renziani: Zingaretti dia ok a Conte

I renziani invece spingono per l'accordo su un Conte-bis. "Totale sostegno al segretario Zingaretti, sia che dica sì a Conte, sia che dica no", fanno sapere. I renziani sottolineano il "compiacimento" per aver "dato l'assist che ha messo in difficoltà Salvini" ed evitato la corsa al voto. Ora però, ribadiscono, "il gol lo segna Zingaretti e da noi ha totale sostegno".

"Zingaretti accetti la sfida del M5s, via libera a Conte per formare un esecutivo di svolta sui contenuti e sulla compagine ministeriale", fanno poi trapelare fonti parlamentari renziane. "Il segretario - sostengono - si ricordi che è ancora possibile un governo con Salvini reinsediato al Viminale. Per questo il Pd deve mantenere la barra dritta, e lavorare ad una alleanza riformatrice, anche con Conte premier".