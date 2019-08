Roma, 8 agosto 2019 - La crisi più pazza del mondo si potrebbe aprire in pieno agosto, con gli italiani, parlamentari in testa, in ferie. Il Capo dello Stato, in realtà, ha fermato le sue, che dovevano iniziare ieri, a data da destinarsi, ma le Camere sono chiuse e i normali lavori d’aula ripartiranno solo dal 9 settembre. Una crisi di governo in piena estate non si era mai vista e, soprattutto, in autunno in Italia non si vota dal… 1919. Nulla, in teoria, osta a elezioni politiche anticipate in qualsiasi data. Conta solo la volontà di uno dei partiti della maggioranza (la Lega?) di togliere la fiducia al governo che sostiene e alla scelta del Capo dello Stato di indire nuovi comizi elettorali, una volta verificata l’impossibilità di far nascere un nuovo governo, tentativo che il Colle compirà comunque, anche se è molto probabile non vada in porto. Una crisi di governo si può innescare in due modi: per via parlamentare (il governo viene battuto in Aula, come è successo al I e al II governo Prodi) con un partito di maggioranza che lo sfiducia, o per via extraparlamentare, come è quasi sempre accaduto, nella storia della Repubblica.

In entrambi i casi, il presidente del Consiglio ne prende atto e sale al Colle per rassegnare le dimissioni. Solo nel secondo caso, può chiedere di verificare se gode ancora della fiducia delle Camere: si chiama ‘parlamentarizzazione’ della crisi. Conte potrebbe chiedere a Mattarella di seguire questa via: il voto sulla Tav non impegnava il governo che, invece, nel voto di fiducia sul dl Sicurezza bis, ha preso 160 voti, uno sotto la maggioranza assoluta (161), ma comunque fiducia. Il governo potrebbe ‘salvarsi’ con un mini-rimpasto di governo (via Toninelli, per dire), senza neanche passare per le Camere, o con un rimpasto vero e proprio (due o più ministri che cambiano), ma qui scatterebbe la richiesta di Mattarella, a Conte, di formalizzare il rimpasto con un passaggio alle Camere per verificare se gode ancora della loro fiducia. Se ne parlerebbe, in questo caso, a settembre. Se, invece, la crisi fosse insanabile e, esauriti altri tentativi, non vi fosse che il ricorso alle urne, lo scenario cambia. Il Capo dello Stato, sentiti i presidenti delle Camere e dopo le consultazioni di rito, anche brevissime, indice le elezioni.

L'iter che porta alle urne è regolato dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie, dalla prassi e parte da un punto fermo: il tempo minimo che deve intercorrere necessariamente dal giorno dallo scioglimento delle Camere alle urne è di 45 giorni mentre quello massimo è di 70 giorni, ma il Viminale se ne prende 55/60 da quando votano gli italiani all’estero. A quel punto, il Cdm si riunisce per approvare il dpR (decreto del Presidente della Repubblica) con cui viene fissata la data del voto. Ma il cdm di quale governo? In teoria, come è prassi, quello dimissionario, cioè Conte, ma si dice che Mattarella imporrebbe un governo tecnico (che, dato il periodo, sarebbe ‘un governo balneare’) per portare il Paese al voto con i crismi della neutralità. Sarà così? Si vedrà. Per la data del voto, invece, bisogna considerare le possibili ‘finestre’ elettorali utili per votare da dopo l’estate. Sono, di fatto, tre. La prima è il 13 ottobre, ma è implausibile: le Camere dovrebbero essere sciolte a ridosso di Ferragosto. Per votare il 20 ottobre, le Camere vanno sciolte dopo Ferragosto, tra il 20 e il 22 agosto. Infine, per votare l’ultima domenica di ottobre, il 27, le Camere potrebbero essere sciolte, al più tardi, anche il 27-28 agosto. Poi, più ci si inoltra in autunno più, è ovvio, le elezioni si allontanano.