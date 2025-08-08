Gli industriali tedeschi:: "Grave battuta d’arresto". L’automotive trema:: "Onere gravoso per tutti"

I dazi Usa del 15% sulle importazioni europee rappresentano "una grave battuta d’arresto e certamente non un vantaggio per la competitività". Parole che, una volta tanto, non arrivano dall’Italia, bensì dalla Germania. A dirlo è Helena Melnikov (foto), direttrice esecutiva della Camera di commercio e industria tedesca: "I dazi – spiega – rappresentano un onere gravoso per le aziende tedesche. Non dimentichiamo che originariamente i dazi erano pari allo 0% o al massimo al 2% circa. Oggi sono saliti a un dazio base del 15%. E per molti settori la situazione potrebbe essere ancora più difficile, poiché questo aspetto deve ancora essere definito nel corso dei negoziati. In altre parole, si tratta di una grave battuta d’arresto e non certo di un vantaggio per la competitività della Germania".

Dunque il richiamo è alla Ue in primo luogo: "Abbiamo assolutamente bisogno di un mercato interno europeo forte, perché è vero che il mercato statunitense rappresenta il 10% di tutte le nostre esportazioni totali. Ciò significa che rimane estremamente importante per noi. Ma oltre il 50% delle nostre esportazioni è destinato al mercato interno europeo. E lì non abbiamo dazi doganali. Ciò significa che dobbiamo rafforzare ulteriormente questo mercato", ha aggiunto Melnikov. Da parte sua Simon Schuetz, responsabile della comunicazione presso l’Associazione nazionale tedesca dei costruttori di automobili, ha ricordato: "I dazi rappresentano un onere considerevole, soprattutto perché si applicano ancora ai dazi settoriali del 27,5% che colpiscono sia le auto che i pezzi di ricambio. Non c’è motivo di lanciare l’allarme, perché l’accordo non è ancora stato attuato e l’onere, che è enorme, ammonta ormai a miliardi".