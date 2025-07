Gli editori: "Una legge per sostenere la stampa di qualità"

È arrivato il momento di una nuova legge sull’editoria, in grado di affrontare tutti i problemi sul tappeto e di mettere in sicurezza un settore strategico non solo dal punto di vista dell’economia, ma anche per difendere quei valori dell’informazione di qualità e del pluralismo che fanno parte della nostra Costituzione. Valori che sono alla base della vita democratica di un Paese sviluppato. La richiesta è emersa ieri al termine dell’assemblea generale della Fieg, la Federazione Italiana Editori Giornali, un appuntamento importante che è stato anche l’occasione per fare il punto sulla situazione del settore e allargare lo sguardo alla difficile condizione delle nuove generazioni e ai rischi che stanno emergendo quotidianamente. "Rischi che impongono un grande sforzo per la valorizzazione della formazione digitale rivolta ai giovani", si legge in una nota della Fieg.

Ma non basta. Perché, di fronte all’aggravarsi della crisi della stampa, gli editori – dopo aver ringraziato "il sottosegretario Barachini e il governo per gli ultimi provvedimenti a favore del settore" – ritengono indispensabile "una nuova legge per l’editoria che garantisca la sostenibilità economica dell’informazione di qualità e il pluralismo informativo, con un sistema di finanziamento stabile del Fondo per l’editoria e un organico sistema di interventi di sostegno, che superi la frammentarietà e l’episodicità degli attuali contributi al settore".

Interventi a 360 gradi, che siano in grado di dare risposte alle aziende editoriali che quotidianamente devono fare i conti anche con la concorrenza sleale delle big tech, delle grandi piattaforme digitali che utilizzano i contenuti massimizzando i profitti e monopolizzando la pubblicità online. Per questo, sono necessari – si legge ancora nella nota diffusa dalla Fieg – "interventi a favore della capillarità della rete di distribuzione e vendita della stampa e regole che tutelino in maniera più efficace i produttori di contenuti e proteggano adeguatamente la proprietà intellettuale, anche nel campo dell’IA generativa". Insomma, la partita è tutta da giocare. "I giornali hanno un notevole potenziale di crescita, innovazione e creazione di posti di lavoro". Ma, conclude la Fieg, per sfruttare appieno questo potenziale, "serve una nuova legge per l’editoria".