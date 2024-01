Gli azzurri ripartono dal ’94. In campo Moratti e Albertini

Il segretario Antonio Tajani, dal palco, lancia un chiaro messaggio: "Stiamo tornando come nel 1994, ognuno di voi è l’erede di Silvio Berlusconi". Sullo sfondo foto del fondatore di Forza Italia scomparso l’anno scorso, fra il pubblico bandiere di un partito che compie 30 anni. L’obiettivo di superare il 10% alle Europee e recuperare terreno rispetto a FdI e Lega affidato anche a storici esponenti del centrodestra, tornati a casa dopo variegate esperienze politiche.

Il congresso milanese, all’hotel Enterprise in corso Sempione, ha confermato anche il pieno rientro sulla scena con Forza Italia di due ex sindaci di Milano, Letizia Moratti e Gabriele Albertini, protagonisti della stagione del centrodestra alla guida della città, seguita dal cambio di colore e dall’era Pisapia e Sala. "Tutta la mia carriera politica è stata determinata da Silvio Berlusconi – è uno dei passaggi del discorso di Letizia Moratti, 74 anni, presidente della Consulta nazionale azzurra –. Sapeva parlare a tutti, includeva. È stato l’anima di quello che era diventato il vero pentapartito, Forza Italia". Applausi, mentre sullo sfondo scorrono immagini di Moratti con Berlusconi, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, davanti al Duomo di Milano e in casa con il suo gatto. Delinea l’obiettivo, per le elezioni Europee, di "arrivare al 10% e superarlo".

E a margine l’ex sindaca – che sostituì Giulio Gallera come assessore regionale al Welfare dopo il primo anno di pandemia, entrò in rotta di collisione con il governatore leghista Attilio Fontana e lo sfidò, perdendo, come candidata alle scorse elezioni Regionali sostenuta dal Terzo Polo di Calenda e Renzi – si toglie qualche sassolino dalle scarpe. "Il piano vaccinale funziona nella misura in cui lo si conosce e lo si comunica. Una maggiore comunicazione rispetto all’importanza dei vaccini sicuramente avrebbe aiutato", afferma riferendosi all’operato dell’attuale assessore, Guido Bertolaso.

Un rientro tra le fila di Forza Italia pure per il 73enne Gabriele Albertini, predecessore di Moratti a Palazzo Marino, eletto al primo mandato quando correva l’anno 1997 e passato negli ultimi anni attraverso diverse esperienze politiche civiche e centriste. Fino al ritorno alle origini. Ci stiamo trasformando da una monarchia anarchica – sottolinea – in una democrazia ordinata e meritocratica". Il "monarca" era Silvio Berlusconi, e con la scomparsa del leader il partito è in trasformazione. "Il merito deve fare la leadership – ammonisce Albertini –, non la compiacenza verso quel capo o capetto. Forse questa è stata la malattia finale di Forza Italia, che ha fatto allontanare molti di noi".

Andrea Gianni