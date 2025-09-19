Giustizia Rissa alla Camera

Se il buongiorno si vede dal mattino, il tempo che ci separa dal referendum sulla riforma della giustizia sarà pessimo. Ieri la Camera ha approvato in terza lettura con 243 sì, 109 no e 6 astensioni il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati che ora ripassa al Senato. La mancanza della maggioranza dei due terzi rende certissima la prova referendaria ma già l’aula di Montecitorio si è trasformata nel classico ring. Tra il forzista Paolo Barelli e il pentastellato Leonardo Donno si è arrivati a un centimetro dalla scazzottata. L’aspetto sconcertante è che l’incendio non è divampato sul vero oggetto del contendere ma su Gaza.

La votazione è appena terminata, il vicepremier Antonio Tajani, padre della riforma "in quota" Forza Italia esulta, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto dà il “cinque“ a chi gli passa accanto, Marta Fascina invoca l’ex compagno Silvio Berlusconi che "dal Paradiso vince ancora", quando la capogruppo del Pd, Chiara Braga, chiede la parola per denunciare non l’attacco contro l’autonomia della magistratura ma il silenzio sul Medio Oriente: "Il governo dovrebbe venire a rispondere a quello che le opposizioni hanno chiesto da giorni di fronte alla tragedia che si sta verificando a Gaza, anziché fare questa scena patetica di cui anche il ministro degli Esteri si è reso protagonista, alzarsi in piedi e applaudire". Tajani nega: "Non ho applaudito". Scoppia il pandemonio: molti deputati Pd lasciano gli scranni per precipitarsi ai banchi del governo. L’ex ministro Vincenzo Amendola sollecita chi ha di fronte a "imparare la condotta in aula". Scende sotto anche Elly Schlein ma per esortare i suoi a chiuderla lì.

Non la ascoltano i 5 Stelle. Donno urla: siete complici. Barelli lo fronteggia. "Mi ha detto ’mo te meno’", racconta il pentastellato. "Figuriamoci – replicano gli azzurri – sono provocatori seriali". Fine delle trasmissioni: seduta sospesa, ma le polemiche continuano. Tajani accusa la minoranza di averlo aggredito, e spiega la levata di scudi con la rabbia non solo per l’approvazione della riforma ma anche perché l’ha votata un pezzo di minoranza (Azione) mentre Italia viva si è astenuta. "Non ho applaudito, ma non è vietato farlo – insiste il ministro – Chi mi attacca non conosce il regolamento. Come si dice a Roma “nun ce vonno sta“". È possibile che in parte abbia ragione. Pesa il duello seguito all’omicidio di Charlie Kirk: lo stesso Tajani annuncia il rafforzamento dei livelli di protezione per lui, Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Per noi tre è stato elevato il livello della scorta, vuol dire che il clima non è dei migliori". In realtà per la premier è inalterato. Mossa che l’opposizione interpreta come tendenziosa, fatta per accreditare la narrazione per cui le critiche al governo rischiano di tradursi in attentati e pallottole.

Soprattutto, però, il centrosinistra ritiene che Gaza sia oggi il fianco più esposto dell’esecutivo, l’opinione pubblica è indignata per i massacri e favorevole alle sanzioni contro Israele. A ridosso delle regionali, qui la sinistra cerca il varco. Dopo aver respinto le accuse di Tajani come "menzognere", il Pd chiede alla premier di andare in aula e rispondere sulla politica estera. Le prossime settimane si annunciano incandescenti per diversi motivi: la Flotilla si avvicina a Gaza, un incidente sarebbe di portata deflagrante. Poi c’è il dibattito all’Onu e anche se l’Italia si schiererà a favore dei due stati sarà l’occasione per martellare sul mancato riconoscimento dello stato palestinese. Infine, il voto in Europa sulle sanzioni contro Israele: l’Italia potrebbe essere determinante.

Non significa che lo scontro sia solo su Gaza: quando la campagna referendaria entrerà nel vivo la medesima tensione probabilmente ancor più accentuata si trasferirà dal Medio Oriente al territorio nazionale. Nel frattempo, il sindacato dei magistrati fa sentire la sua voce: "Con questa legge il sistema sarà sicuramente peggiore", dice Cesare Parodi, presidente dell’Anm.