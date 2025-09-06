Giubileo arcobaleno. Il vicepresidente della Cei: "Inclusione e fratellanza"

di Giovanni

Panettiere

ROMA

"Non sarà un Gay Pride cattolico, a dispetto di ciò che dicono alcuni detrattori, ma un momento di preghiera e inclusione dei fratelli e delle sorelle omosessuali e di tutte quelle persone appartenenti al mondo racchiuso nella formula comunicativa Lgbtq+; volti, geografie e storie ancora troppo spesso segnati dalla marginalizzazione e dall’ostracismo fuori e dentro la Chiesa".

Sottolinea con passione e vigore la portata sia evangelica, sia sociale del primo Giubileo del mondo cristiano Lgbtq+ il vice presidente della Conferenza episcopale italiana, monsignor Francesco Savino, 70 anni, chiamato da papa Bergoglio – Leone XIV l’ha confermato nell’incarico – a presiedere nella Chiesa del Gesù la messa per i pellegrini arcobaleno. Il vescovo di Cassano allo Jonio si è formato alla scuola di un gigante della pace a 360 gradi, don Tonino Bello. E in particolare ha fatto propria la lezione "sulla convivialità delle differenze che sono una risorsa e non un problema", anche per i seminari dai quali "non si può escludere a priori una persona solo perché gay". Savino sa che sul versante della pastorale omosex il cammino è tracciato, ma occorre non fermarsi. "Resistono troppi pregiudizi – il presule porta i nodi al pettine –. La condizione omosessuale non è una malattia, l’ha chiarito la medicina, e non è di per sé un peccato. Per questo da vescovo mi assumo la responsabilità di auspicare, al fine di fugare equivoci interpretativi, un aggiornamento del Catechismo nella parte in cui descrive la stessa omosessualità".

Con che animo si appresta a presiedere la messa per le persone Lgbtq+, i loro genitori e gli operatori pastorali del settore?

"Prima da prete e poi da vescovo ho avuto la possibilità di ascoltare racconti carichi di sofferenza. Gli omosessuali sono fratelli e sorelle ancora etichettati, guardati con sospetto. Dal punto di vista storico sappiamo che la modernità si è retta sulla triade libertà, uguaglianza e fraternità. Adesso, a scristianizzazione in corso, quest’ultimo valore si sta smarrendo sotto i nostri occhi. Anche la Chiesa è a rischio. Per questo va detto che la messa è il momento più autentico d’inclusione e fratellanza. Con questo spirito, nel cuore e nella ragione, celebreremo l’Eucarestia".

Padre Enzo Bianchi si è detto "sconcertato" per un Giubileo basato su categorie sessuali. Se lo aspettava dal fondatore di Bose?

"Ammetto di essere rimasto stupito e deluso. Dovrebbe chiedere a chi si occupa quotidianamente di pastorale con gli omosessuali quanto sia importante farli sentire nella Chiesa, loro che lo sono già e si sforzano di vivere il cristianesimo".

Ciononostante non è raro che siano esclusi dai seminari?

"I gay, al pari degli etero, devono poter accedere all’iter per il sacerdozio a patto che, come gli altri, si impegnino alla castità. Ciò significa amare con il cuore pieno e le mani vuote".

Con Francesco in ambito pastorale si sono fatti passi avanti in tema Lgbtq, dall’indizione dello stesso appuntamento giubilare fino alla benedizione dei partner dello stesso sesso. Che cosa manca ancora?

"Bergoglio ha predicato con coraggio la misericordia e l’inclusione di Dio. Tuttavia permane un’immagine negativa delle persone omosessuali. La Chiesa deve continuare a interagire con la scienza per comprendere a pieno questa condizione. Abbiamo bisogno di riscoprirne il significato profondo, e non squisitamente sessuale, a partire dall’educazione greca, la paideia, e dalla psicologia di Jung".

Leone XIV si affaccerà a salutare i pellegrini arcobaleno all’Angelus oppure il suo magistero sarà prudente?

"Ho avuto un bellissimo incontro con lui il 7 agosto. Sa ascoltare, si è votato al carisma agostiniano, vive una tensione spirituale. Saprà stupirci davvero".