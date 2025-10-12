Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Politica
PoliticaBufera sulle ‘gite’ ad Auschwitz. Roccella: “Utili solo all’antifascismo”. Ma Liliana Segre: “La verità fa male”
12 ott 2025
VERONICA PASSERI
Politica
Bufera sulle ‘gite’ ad Auschwitz. Roccella: “Utili solo all’antifascismo”. Ma Liliana Segre: “La verità fa male”

L’intervento all’Ucei scatena polemiche nell’opposizione. Ma Riccardo Pacifici:”Una riflessione condivisibile”. La ministra si dice pronta ad andare in Commissione Antisemitismo: “Sinistra ipocrita, chiarirò ogni dubbio sulle mie parole”

Bufera sulle ‘gite’ ad Auschwitz. Roccella: “Utili solo all’antifascismo”. Ma Liliana Segre: “La verità fa male”
Aumentano gli episodi di antisemitismo in Italia – 733 segnalazioni in due anni, secondo il Viminale - e il clima è “preoccupante” perché ad essere messa in discussione è “l’identità ebraica stessa”. Il grido d’allarme degli ebrei italiani giunge dal convegno organizzato dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, nella sede del Cnel a Roma, ma è la ministra della Famiglia Eugenia Roccella a scatenare le polemiche per le sue frasi sulle “gite” ad Auschwitz, “incoraggiate”, sostiene, per ribadire che “l’antisemitismo era una questione fascista e basta”.

La senatrice Liliana Segre e la ministra Eugenia Maria Roccella
La senatrice Liliana Segre e la ministra Eugenia Maria Roccella

Le opposizioni attaccano e anche la senatrice a vita Liliana Segre è critica: la verità storica, osserva, “fa male solo a chi ha scheletri negli armadi”. Ma Roccella tiene il punto accusando la sinistra di essere “ipocrita” e di non voler fare i conti con l’antisemitismo di oggi. Si dice anche pronta ad andare in audizione in commissione Segre. A difenderla scende in campo l’ex capo della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici: “Come non condividere – dice - la sua riflessione sull’inutilità dei Viaggi della memoria se ridotti alla sola rievocazione della persecuzione nazifascista?”.

Un momento della Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi con le bandiere della Palestina e di Israele unite
Un momento della Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi con le bandiere della Palestina e di Israele unite

La premessa di Roccella è che “l’antisemitismo ha trovato una scusa per riemergere ed essere rilegittimato” in “quest’ultima fase del conflitto israelo-palestinese”. È altresì “sconvolgente”, aggiunge, il gusto lessicale “con cui si usa la parola genocidio ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un’esperienza storica molto documentata e precisa”. Ma com’è possibile che in Italia, dopo anni di progetti educativi, a cominciare dalle scuole, possa riemergere come uno spettro la ‘caccia all’ebreo’? Roccella ha la sua tesi: “Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz cosa sono state? Sono state davvero gite? A cosa sono servite? Sono servite, secondo me, sono state incoraggiate e valorizzate perché servivano esattamente all’inverso”. Cioè? “A ribadire che l’antisemitismo era una questione fascista e basta”, che riguardava “un tempo ormai collocato nella storia” e “in una precisa area: il fascismo” e quindi “il problema era essere antifascista, non essere antisemita”. La conseguenza è che in Italia “non abbiamo mai fatto i conti fino in fondo con l’antisemitismo”.

Elly Schlein alla marcia Perugia-Assisi
Elly Schlein alla marcia Perugia-Assisi

Le opposizioni non ci stanno. La segretaria del Pd Elly Schlein chiede alla premier Giorgia Meloni “una netta presa di distanza nei confronti di questa inqualificabile dichiarazione”. Il senatore dem Stefano Verducci, che è vice presidente della Commissione straordinaria contro razzismo e antisemitismo, definisce “deliranti” le parole della ministra, mentre il deputato di Avs Angelo Bonelli le considera “un insulto alla memoria e alla verità storica della Shoah”, precisando che “oggi la pulizia etnica la porta avanti il governo Netanyahu”.

Cosa ha detto la ministra Roccella sulle “gite ad Auschwitz” e la risposta di Liliana Segre

Cosa ha detto la ministra Roccella sulle “gite ad Auschwitz” e la risposta di Liliana Segre

Per il segretario di +Europa Riccardo Magi siamo davanti a “una lettura strumentale e provinciale dell’Olocausto”. La condanna è totale anche da parte della senatrice a vita Liliana Segre che non si capacita come “una ministra della Repubblica possa avere detto” una cosa del genere. Ma, conclude, “la memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è netto: “Sto con Liliana Segre sempre”, “quando viene attaccata da Albanese” e “quando replica a Roccella”.

Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati, partecipa alla Marcia della pace Perugia-Assisi
Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati, partecipa alla Marcia della pace Perugia-Assisi

Intanto, il ministro Piantedosi, proprio dal convegno dell’Ucei, conferma l’esistenza di una “distorsione crescente del dibattito pubblico” che ha “alimentato una deriva pericolosa” con un ritorno di “rancori e pregiudizi” ai quali gli ebrei, in Italia ed Europa, sono “esposti”. Bisogna distinguere, spiega, tra “la critica politica che è sempre legittima” e la “delegittimazione dello Stato di Israele che invece è una forma subdola di antisemitismo”. Infine Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, lancia un appello che suona così: “Sveglia Italia” perché “è evidente che c’è una rete che finanzia il terrorismo e il paraterrorismo”.

