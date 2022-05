Giorgio Napolitano operato all'addome. "E' sveglio, ma la prognosi resta riservata"

Roma, 21 maggio 2022 - Giorgio Napolitano è stato operato all'addome. Il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita è stato sottoposto a un intervento chirurgico dall'equipe del professor Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento Interaziendale dell'Azienda San Camillo-Forlanini e INMI Spallanzani. "Sta bene e ha superato l'intervento. Le sue condizioni sono compatibili con quelle di un paziente della sua età", ha spiegato lo stesso chirurgo Ettorre all'Ansa.

"L'intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito - fa sapere in un comunicato l'ospedale -. Attualmente il paziente è ricoverato presso la Terapia Intensiva. Napolitano è sveglio con quadro clinico stazionario, ma la prognosi resta riservata".

L'ex capo di Stato festeggerà 97 anni il prossimo 29 giugno. Nell'aprile del 2018 era stato operato d'urgenza nell'ospedale San Camillo per un problema cardiaco dal professor Francesco Musumeci. In quell'occasione si era trattato di un intervento all'aorta durato diverse ore. Napolitano è stato il primo presidente della storia italiana a essere stato eletto per un secondo mandato.