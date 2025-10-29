Roma – Avanti con il Ponte sullo Stretto. Il no della Corte dei Conti non ferma il governo. Scende in campo la stessa premier, Giorgia Meloni, per dirlo senza mezzi termini qualche minuto dopo la notizia che arriva dal quartier generale dei magistrati contabili: «La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer».

Un rendering del Ponte sullo Stretto di Messina

Ma non basta, e la presidente del Consiglio fa un ulteriore passo in avanti: «La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di governo, sostenuta dal Parlamento».

La furia di Salvini e l’affondo delle opposizioni

Al vetriolo anche la replica del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: «La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico. In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall’Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da sud a nord. Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per far partire i lavori. Andiamo avanti, non ci facciamo intimidire».

Il progetto del Ponte sullo Stretto

Si tratta di un’opera, spiega il vicepremier, «su cui hanno lavorato esperti di tutto il mondo, decine di università e professionisti di altissimo livello. I Paesi più evoluti si interrogano su alta tecnologia e intelligenza artificiale, in Italia la corte dei conti vuole bloccare un ponte. È inaccettabile; incredibile». A sostegno del governo si fanno sentire anche gli esponenti della Lega che parlano di «atto politico» da parte dei giudici contabili aprendo, di fatto, l’ennesimo scontro fra governo e magistratura. Sulla stessa linea anche Forza Italia.

Sull’altro fronte, il Pd parla di uno «schiaffo» al governo, invitando l’esecutivo a fermarsi. Per Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, le parole di Meloni sono «un colpo alla democrazia». Oggi sarà in programma una riunione di urgenza con i colleghi di governo per decidere sul da farsi.

Le strade per portare avanti il progetto

Il governo potrebbe comunque decidere di andare avanti con il progetto. Infatti – viene spiegato da fonti ministeriali – quando il controllo riguarda un atto governativo, secondo le normative, l’amministrazione interessata, in caso di rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti, può chiedere un’apposita deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, il quale, a propria volta, può ritenere che l’atto risponda ad interessi pubblici superiori e debba avere comunque corso. L’altra strada è quella di portare la delibera direttamente in Parlamento, per il via libera definitivo.