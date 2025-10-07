Meloni in tv: “La Cgil difende la sinistra più che i lavoratori. Clima imbarbarito, non conto più le minacce di morte. Manifestazioni? Non è un infiltrato chi inneggia ad Hamas in testa a corteo”

Roma, 7 ottobre 2025 – Dagli striscioni “inneggianti al 7 ottobre” durante le manifestazioni, allo sciopero “pretestuoso”, dagli attacchi alla Cgil “che difende più la sinistra che i lavoratori” agli “infiltrati” nelle manifestazioni la cui tesi definisce “riduttiva” e il “rispetto per chi va in piazza” finendo con l’assenza di “tensioni nella maggioranza” e la considerazione che le elezioni regionali in Calabria confermano “che gli italiani guardano ai risultati del governo”. Ma non solo. Ci sono anche spazio per la prossima Manovra economica. il piano Trump per la pace in Medio Oriente.

Possono essere così sintetizzate le parole del presidente del consiglio Giorgia Meloni intervenuta a “Cinque minuti” su Rai1 che poi è stata ospite anche a “Porta a Porta”.

"Io penso che la proposta del piano di pace degli Usa apre più di uno spiraglio. E' una proposta molto articolata. "E' un piano sul quale c'è stata una convergenza totale. E' un percorso molto fragile, bisogna lavorarci con forza. L'Italia c'è", ha sottolineato la premier. "Mi sarebbe piaciuto che il Parlamento votasse all'unanimità", ha detto la premier.

"Le violenze erano già organizzate" anche se non dagli organizzatori del corteo. Ed ancora: "Sono rimasta scioccata che nella manifestazione uno degli striscioni di testa inneggiava al terrore. A chi inneggia il terrorismo gli si permette di stare in testa al corteo: forse la tesi dei semplici infiltrati è un po' riduttiva". "Faccio un richiamo alla responsabilita'", ha detto la premier, parlando anche della Flotilla. "Non serve mettersi in pericolo e dare un alibi a chi la pace non la vuole", afferma la premier, "c'è il rischio che diventi tutto strumentale".

"Sullo sciopero non sono stata dura, ho solo detto che è stato pretestuoso".

Parlando poi delle elezioni regionali ha sottolineato che non c’è "nessun nervosismo nella maggioranza". "Il centrodestra si è affermato dodici volte su sedici" sulle ultime elezioni regionali, ha fatto notare, "ho la conferma che gli italiani vedono i risultati" del governo "e capiscono quando si cerca di trattarli per scemi", ha sottolineato commentando il voto nelle Marche e in Calabria. "Questo governo ha come bussola l'interesse nazionale", ha rimarcato la premier.

"Temo il clima che si sta imbarbarendo parecchio. Io non conto più le minacce di morte e penso che qui ci siano delle responsabilità di chi per esempio dice che hai le mani di sangue, da chi dice che questo governo è complice di genocidio". "Non si ha più il senso delle parole che si usano per fare propaganda", afferma la premier, "io sono basita".

Giorgia Meloni è poi passata negli studi di Porta a Porta per registrare la puntata che andrà in onda questa sera e ha affrontato altri temi come la Legge Finanziaria dicendo "vorremmo dare un segnale al ceto medio, io credo sia molto importante allargare la platea. Per la fascia che arriva ai 50mila". "Stiamo studiando tutte le misure messe allo studio", dice la premier.

"Io, il ministro Crosetto, il ministro Tajani e credo l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere".

"Io non sono contro la legge elettorale. Sarei per dire sì all'indicazione del premier sulla scheda elettorale" ma occorre "fare la riforma del premierato". Aspira al Quirinale? "Mi basta e avanza fare il presidente del Consiglio. L'opposizione parla solo di me... Renzi ha il progetto di impedire alla Meloni di andare al Quirinale ma la politica si fa" per fare proposte da realizzare”, dice Meloni. "L'opposizione fa politica contro, non so quanti cittadini decideranno di sostenerli".

"L'Italia non ha autorizzato nuovi invii di armi a Israele dopo il 7 ottobre, siamo fra le nazioni europee che hanno avuto la posizione più rigida. La Francia ha fatto questa scelta un anno dopo di noi, la Germania questo agosto, la Gran Bretagna ha bloccato 30 forniture su 350. Noi abbiamo tenuto la posizione più rigida e veniamo accusati di cose che non abbiamo fatto con toni surreali da chi ha responsabilità di classe dirigente in questa nazione".

"Noi spendiamo in difesa per garantire la pace. Voglio l'Italia che non sia subalterna a nessuno. Per la pace è necessario spendere" anche grazie agli strumenti che mette a disposizione da parte dell'Unione europea. Lo dice la premier Giorgia Meloni sempre a “Porta a Porta”. "Noi intendiamo spendere queste risorse con la produzione in Italia" con sia un uso civile che militare, dice la premier riferendosi al Safe.

Ridurre le liste d'attesa nella sanità pubblica? "Nei primi sette mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono state fatte un milioni in più di prestazioni, le cose stanno cominciando a funzionare meglio".

"Il turismo nonostante le polemiche e le fake news ha registrato quattro milioni in più dell'anno precedente, ci apprestiamo a diventare il quarto Paese più visitato al mondo".

Il referendum sulla separazione delle carriere? "Stiamo dando agli italiani e alla giustizia un'occasione storica, di liberare la magistratura italiana" dalle correnti e dalla politica. "Le nostre norme sono di consenso, credo siano condivise dalla maggioranza degli italiani e da diversi esponenti politici dell'opposizione. Vedremo. Noi ci siamo impegnati sulla riforma, sarà il popolo italiano a dire come la pensa. Io spero che gli italiani votino in base al merito della riforma", afferma la premier che aggiunge "Non ci saranno conseguenze sul governo. I governi passano ma le norme costituzionali rimangono, bisogna votare nel merito".

Le parole di Giorgetti sul fatto che la sinistra va al governo con golpe giudiziari e finanziari? "E' storia".

"Abbiamo un costo dell'energia troppo alto. Bisogna trovare il modo per abbassare strutturalmente il costo dell'energia. Ci sono proposte come quelle di Calenda che" sono ragionevoli, dice la premier.

"Penso che si possa trovare una soluzione" e che le banche "possano dare una mano". Lo dice la premier Giorgia Meloni, parlando dell'ipotesi che le banche diano un aiuto sulla legge di bilancio. "Non ho alcun intento punitivo contro le banche. Confido che si possa fare lo stesso dell'anno scorso, parlandosi", senza scontro, ragiona la premier.