Roma, 10 giugno 2021 - Momento amarcord oggi nella capitale. Francesco Storace, ex leader del partito La Destra, ha pubblicato su Twitter una foto con Gianfranco Fini, l'ex leader di Alleanza Nazionale ed ex presidente della Camera, apparso dimagrito e abbronzato.

"A pranzo con un Capo - scrive Storace sotto l'immagine dei due politici sorridenti - Con #GianfrancoFini ho lavorato fianco a fianco e poi l`ho combattuto". Poi aggiunge: "Ma il valore di un rapporto leale nei momenti belli e in quelli peggiori non si dimentica né si rinnega. E oggi due ore a pranzo sono volate via con l`affetto di allora".

