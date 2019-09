Bruxelles, 6 settembre 2019 - Primo incontro in Europa per Paolo Gentiloni. Il candidato italiano alla Commissione Ue ha visto la presidente eletta Ursula von der Leyen in un faccia a faccia durato circa un'oretta che - secondo quanto riferiscono fonti di Bruxelles - si è svolto in un clima di grande amicizia.

Nell'accogliere l'ex premier, von der Leyen gli ha fatto fare un giro degli uffici del team di transizione. Il colloquio servirà ad orientare le decisioni dell'ex ministra tedesca nell'attribuzione dei portafogli, con l'ambizione italiana che resta quella degli Affari economici.

Secondo il 'Financial Times', però, Gentiloni potrebbe essere il prossimo commissario alla Concorrenza (posto attualmente ricoperto dalla liberale danese Margrethe Vestager). La squadra di commissari europei, con i portafogli assegnati, sarà svelata martedì.

Fonti diplomatiche Ue, nel frattempo, riferiscono che l'Italia è un Paese di grande peso e può certamente aspettarsi un portafoglio importante, ma niente è deciso fino a quando tutte le caselle non andranno al loro posto e il quadro non sarà completato.