Gelmini e il fine vita: "Giusto aiutare chi soffre, ma il suicidio non è un diritto"

Roma, 4 luglio 2025 – "Tenere insieme le indicazioni della Consulta e il valore sacro e inviolabile della vita". È l’obiettivo, non facile, su cui vigila Noi Moderati, con la senatrice Mariastella Gelmini da tempo impegnata sul dossier.

Gelmini, il ddl appena presentato dal governo va in questa direzione. Soddisfatti?

"La Corte Costituzionale invitava da tempo il Parlamento a colmare questo vuoto normativo. Noi Moderati, con Maurizio Lupi, ha dato un contributo presentando un disegno di legge coerente con le indicazioni della Consulta, ma anche con i nostri valori che ritengono la vita sacra e indisponibile. Oggi abbiamo finalmente un testo base su cui lavorare e questo è un significativo passo in avanti. Un punto di partenza molto equilibrato".

Nella discussione che ora inevitabilmente si apre anche in maggioranza, la vostra posizione è quella più moderata: siete per una depenalizzazione solo su alcuni casi. Ma a quali la applichereste?

"Siamo soddisfatti che i nostri princìpi siano stati recepiti all’interno del testo base: non un diritto al suicidio, non un’apertura all’eutanasia, ma una limitata depenalizzazione legata all’esistenza di condizioni oggettivamente drammatiche".

Tante casistiche rimangono fuori. Crede che il vostro ddl sia sufficiente a recepire le indicazioni della Consulta?

"Sì, il testo presentato dalla maggioranza è aderente alla sentenza della Corte, la quale indica, per esempio, tra i requisiti per l’accesso al suicidio assistito, il fatto che la persona sia libera e cosciente. Per questo abbiamo deciso di insistere sulle cure palliative".

Mariastella Gelmini

Palliativo vuol dire non risolutivo.

"Eppure non è una cosa superflua. Piuttosto è la strada migliore per accompagnare fino all’ultimo il paziente e la famiglia".

Forza Italia non la pensa come voi: si è detta disponibile ad ampliare lo spettro dei casi previsti dal Ddl per garantire il fine vita e per la libertà di coscienza. Come finirà?

"L’iter del disegno di legge è appena iniziato. Ognuno farà le proprie valutazioni. È un tema complesso e serve un adeguato dibattito. L’importante è non farne oggetto di scontro tra opposte tifoserie e avere la maturità di arrivare a un compromesso".

In un compromesso ciascuno deve rivedere le proprie posizioni. Voi su cosa siete disposti a farlo?

"Bisogna arrivare in fondo con una buona legge, che contempli quanto previsto dalla Corte e che dia risposte adeguate alla sofferenza delle persone. Il che non significa far passare l’idea che tutte le persone malate abbiano il diritto alla morte volontaria assistita. La vita va sempre custodita, anche quando diventa fragile".

Ma perché escludere il Sistema sanitario nazionale? Cosa cambia se non è lo Stato a fornire i farmaci sul fine vita?

"Non si può chiedere a un medico di compiere un atto che potrebbe essere valutato come reato. Men che meno si può chiedere al Ssn di dare prestazioni di supporto alla morte senza stravolgere l’impianto costituzionale".

C’è chi teme che lo scontro politico, subito dopo la messa a punto del testo, si sposti sui nomi da inserire nel Comitato nazionale di valutazione...

"Il Comitato nazionale, composto da professionisti di altissimo livello, servirà ad evitare che ci siano margini per allargare o restringere delle maglie che a nostro avviso devono essere invece uniformi proprio per i valori supremi su cui stiamo legiferando. Voglio sperare che anche questo aspetto non diventi argomento di speculazione politica".

La nuova legge, quando finalmente arriverà, si troverà davanti una selva di leggi regionali arrivate nel frattempo. Le spazzerà via?

"L’obiettivo di questa legge è anche quello di dare delle indicazioni precise a tutto il territorio nazionale e porre fine alla legislazione Arlecchino di alcune Regioni. Per esempio: le Regioni ricevono dei finanziamenti per le cure palliative, che sono nel nostro ordinamento dal 2010, ma queste spesso non sono accessibili. Con questa legge chiariamo che se le regioni non provvedono, si nomina un commissario ad acta".

Il fronte, in politica, lo sa, non è mai uno solo. Mentre parliamo Tajani ha rilanciato il suo Ius Scholae e Pd e M5s si dicono d’accordo a parlarne.

"La nostra posizione sul tema è nota e non servono forzature che rischiano di minare l’unità della coalizione. Siamo disponibili a discuterne con gli alleati, ma non dimentichiamo l’indicazione, chiara, espressa dagli italiani nel recente referendum sulla cittadinanza".