Gaetano Manfredi (Anci): "In Italia come a Napoli sì a un campo larghissimo"

dall’inviato

MANDURIA (Taranto)

Nella crisi di fiducia nei confronti della politica, una certezza c’è: i sindaci godono di un gradimento vicino al 70%. E questo protagonismo di chi è più vicino alle istanze dei cittadini, può anche essere un contributo importante per una politica in cerca di nuove classi dirigenti. Ne è convinto anche Gaetano Manfredi (nella foto), sindaco di Napoli e presidente dell’Anci.

Nell’avanzamento dei progetti del Pnrr i Comuni sono i più virtuosi. È un caso o un segno di buona politica?

"L’implementazione dei progetti del Pnrr è stata l’occasione per dimostrare come i Comuni – tutti, piccoli e grandi, al Nord e al Sud –, nonostante i tagli degli ultimi anni, siano in grado di rispondere in maniera spesso più efficace delle amministrazioni centrali. E hanno scelto opere che hanno un grande impatto sulle comunità, conoscendo bene le esigenze dei cittadini".

Di che progetti si parla?

"La gran parte delle opere è cantierata, e molte sono già concluse. Si è lavorato soprattutto nella rigenerazione urbana, nel trasporto pubblico locale, nei beni culturali e nei servizi sociali e per l’inclusione".

Rigenerazione urbana vuol dire soprattutto edilizia. A che punto è il piano casa?

"Il tema oggi è la casa accessibile, che è tale se incide per non più del 30% del reddito disponibile delle famiglie. Abbiamo portato le nostre proposte al governo e all’Europa. Puntiamo a un’edilizia agevolata anche con capitali privati. Oggi c’è un problema di accesso alla casa non solo per i poveri, ma anche per i giovani, il ceto medio, i lavoratori e gli studenti fuorisede".

Tutto questo protagonismo dei Comuni – e dei sindaci – paga: siete i più graditi dagli italiani tra chi amministra la cosa pubblica. E allora una provocazione: perché non è permesso il terzo mandato per chi piace cos tanto agli elettori?

"C’è sicuramente un tema di distanza tra la politica e il cittadino. Bisogna rafforzare gli enti locali, ma nessuno è indispensabile. Dieci anni sono già tanti. Il vero problema è che si devono creare nuove classi dirigenti".

Questo vale anche nelle regioni...

"Sì, ma vale anche nel Parlamento".

Dove però il limite non c’è.

"Esatto. Ma il tema del ricambio dovrebbe essere naturale, in un sistema fisiologico".

Parlando di terzo mandato, però, non possiamo non chiederle della Campania... Come vanno le cose lì, in vista delle regionali?

"Io credo che si arriverà a un’alleanza ampia del centrosinistra, che in Campania è maggioritario. Ci sarà una candidatura che rappresenta tutto quello che chiamiamo “campo largo“".

Ma quanto “largo“, ora che si parla anche di “tende moderate“?

"Il campo sarà molto largo, su questo sono molto fiducioso".

E la stessa fiducia la riporrebbe anche a livello nazionale?

"Io la fiducia ce l’ho. Ma penso che nessuna alleanza nasce a caso, va costruita valorizzando i punti di unione. Le condizioni ci sono, bisogna lavorarci".

E vanno bene i leader di adesso per lavorarci?

"I leader di adesso hanno la legittimazione di condurre questo percorso. Non bisogna trovarli fuori. E anche i sindaci possono dare il loro contributo".

L’ultima domanda è una battuta: com’è stato assistere a due scudetti del Napoli lei che è sindaco ma juventino?

"Posso dirle la verità? È stato bellissimo. Non c’entrava più il calcio, ma è stata una festa di popolo. È stato anche questo un modo per ascoltare i miei concittadini. E poi vedo lontano uno scudetto della Juve...".