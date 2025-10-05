Fratoianni: “In Toscana saremo un pilastro della giunta. Renzi? Noi non mettiamo veti, casomai lo fanno gli altri”

Firenze – “Saremo la sorpresa di queste elezioni regionali”. L’ennesima, verrebbe da suggerire a Nicola Fratoianni – leader di quell’Avs che in Toscana ha piantato di qualche percentuale più in là i paletti del campo largo (che non è larghissimo solo per la sottrazione di Calenda per il quale i Cinque Stelle sono come la kryptonite per Nembo Kid) – visto che il Nostro, parlantina sveltissima, ripete come un mantra così: “Stiamo crescendo dappertutto”.

Sensazioni positive anche nel Granducato dunque, Fratoianni?

“L’ultima volta che sono stato in Toscana ero con Bonelli e abbiamo toccato con mano che in campo ci sono liste forti e attrattive. Saremo un pilastro del governo toscano, così come lo saremo sempre più in quello nazionale”.

Togliamoci subito il dente. Anzi togliamocene due: sviluppo dell’aeroporto di Peretola e multiutility. Il Pd toscano è sempre andato in una direzione, voi all’opposto. Sarà ancora così?

“Certo. Quello di Peretola è un progetto sbagliato e noi continueremo a ribadirlo in tutte le sedi. La multiutility mi chiede? Noi entriamo nel governo toscano per ripubblicizzare il servizio idrico e, attenzione, non siamo noi di Avs, è l’Italia che ha chiesto con un referendum che l’acqua resti un bene pubblico. A ogni modo dalle parole del governatore Eugenio Giani registro dei passi in avanti concreti. Che indicano una strada”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ricandidato dal centrosinistra

Terzo dente. In caso di vittoria dovreste convivere con i renziani…

“Alt, alt. Non mi interessa questa discussione e glielo dico subito. Noi non abbiamo mai messo veti su nessuno. Casomai li hanno messi altri su di noi e non gli è andata granché bene... Noi vogliamo solo fare politica e governare per contribuire a migliorare la vita dei cittadini toscani con operazioni chiave come il reddito sociale, i contributi per il diritto allo studio, i miglioramenti della sanità del territorio”.

Perché Avs piace ai giovani?

“Perché abbiamo coraggio, franchezza e ambizione. Non ci nascondiamo: siamo contro il riarmo, per la pace, contro l’orrore di Gaza e ogni forma di disuguaglianza. E poi perché siamo un esperimento nuovo”.

In che senso?

“Uniamo due grandi storie, quelle della sinistra e dell’ambientalismo. E la giustizia sociale e quella ambientale oggi sono più che mai centrali”.

Le priorità per la Toscana?

“Beh, dell’acqua bene pubblico gliel’ho già detto. Direi in generale la priorità è di occuparsi dell’interesse collettivo, di prestare attenzione ai più deboli che in questo Paese sono sempre di più anche se magari in Toscana meno rispetto ad altrove”.

La sanità è il tema principe.

“L’arco progressista deve mettere la questione della salute al primo posto, tutte le risorse devono andare assolutamente alla sanità pubblica. Ma attenzione: la salute non deve essere solo offerta di cure, ma un progetto complessivo e di ampio respiro che va dalla medicina territoriale alla prevenzione fino, appunto, alla cura dell’ambiente”.

Esca allo scoperto: puntate ad andare in doppia cifra?

“Non ci poniamo traguardi e poi fare previsioni porta anche male. Noi vogliamo crescere, insediarci, esserci”.

Lei dice che in Toscana c’è ancora un certo benessere ma qui, specie nei grandi centri turistici, esiste un problema enorme legato ai costi dell’abitare. Ci sono giovani che rinunciano a posti fissi da 1.500 euro perché due terzi dello stipendio se ne andrebbero in affitti. Che si fa?

“È un’emergenza nazionale che in Toscana, terra bellissima, si percepisce in modo più acuto. Giani ha già iniziato a lavorare con il testo unico sul turismo e la giunta fiorentina,a dispetto di un governo sordo, si sta impegnando e va ringraziata (stop agli affitti in area Unesco ndr). Noi ci batteremo in ogni modo per il diritto all’abitare proprio perché siamo chiamati a rispondere ad assenze clamorose da parte di Roma”.